El M5S gana las elecciones italianas pero ningún bloque tiene mayoría para gobernar

Rumores de una posible dimisión de Renzi

Forza Italia se autoproclama vencedora

Elecciones regionales

El(M5S) se ha erigido este lunes como la fuerza políticaen el marco de las elecciones generales celebradas este domingo en Italia, según los datos recabados por el Ministerio del Interior italiano, que señalan que la formación habría obtenido uny más de 9 millones de votos con el 89,21% escrutado, lo que la deja sin mayoría para gobernar.Sin embargo, la coalición dese ha hecho con un, lo que podría convertirla en la primera fuerza parlamentaria del país. La sorpresa electoral ha venido de la mano de Liga Norte, el partido ultraderechista de, que se ha hecho con 5,1 millones de papeletas, el 17,9%, y ha adelantado así a Forza Italia, que se ha quedado en los 3,9 millones de votos —el 13,88%— en un duro revés para el exprimer ministro Silvio Berlusconi , que lidera el partido.(FDI, por sus siglas en italiano), que también integra la alianza derechista, ha obtenido un, mientras que la Unión de Centro se ha hecho con un 1,25% de los votos.Por detrás quedaría el bloque de centro-izquierda encabezado por(PD), el partido del último primer ministro Matteo Renzi , que ha obtenido 5,4 millones de votos, un, y el partido Libres e Iguales (LeU) —posible aliado del PD— con un 3,50% de los votos, según los últimos datos del ministerio.De confirmarse estos resultados,y deberá buscar apoyos en otras formaciones para garantizarse un gobierno estable. El diputado saliente del M5S y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comunitarios,, ha expresado su optimismo y ha tildado los resultados, de confirmarse, de apoteósicos.Asimismo, ha alertado al resto de formaciones de que tendrán que hablar con ellos una vez se confirmen los datos. "Si se confirman los datos será un triunfo del M5S,, lo que demuestra la calidad de nuestro trabajo y demuestra que cada uno tendrá que venir a hablar con nosotros. Es la primera vez que esto sucede. Esa es la mejor garantía de transparencia para los italianos", ha aseverado, según ha recogido el diario local Corriere della Sera El PD, que ha obtenido hasta el momento un 23,75% de los apoyos, quedaría, tal y como ha señalado el senador"Si el resultado se confirma, pasaremos a la oposición", ha insistido. La coalición de centro-izquierda se haría con 130 escaños —hay que alcanzar—, según las proyecciones realizadas por el Consorzio Opinio Italia para la cadena de televisión pública RAI.En el Senado la coalición de centro-derecha se ha hecho con un 36% de los votos —entre— con el 81% de los votos escrutados, mientras que el—lo que le permitiría ocupar entre 102 y 122 asientos—. Le sigue la coalición de centro-izquierda con 23,60% —entreLa incertidumbre continúa dado que ninguna fuerza política habría, lo que dejaría en manos de los distintos acuerdos la posibilidad de formar un Gobierno de cara al futuro.El diputado saliente del M5S y candidato al Ministerio de Justiciaha destacado que se trata de uny ha indicado que los datos ponen de manifiesto que su formación será el "pilar de la próxima legislatura".La postura del partido fundado por Beppe Grillo deja la puerta abierta a unformado por diversas fuerzas políticas.En cuanto a la participación, los datos oficiales del Ministerio del Interior apuntan a un, según datos correspondientes a 7.957 de los 7.958 municipios italianos.Un portavoz del ex primer ministroha salido al paso de la noticia de ladel Partido Democrático adelantada por la agencia ANSA, emplazando a la rueda de prensa que el antiguo alcalde de Florencia dará esta tarde., ha comentado en su cuenta de Twitter Marco Agnoletti, que en un segundo mensaje ha adelantado que el secretario del Partido Democrático "hablará esta tarde a las 17.00 horas".El Partido Democrático ha sufrido unde este domingo en Italia, quedando por debajo del 20 por ciento de los votos, aunque es la segunda fuerza más votada por detrás del Movimiento 5 Estrellas.Forza Italia, el partido liderado por el exprimer ministro italiano, ha asegurado este lunes en un comunicado que la coalición de centro-derechade las elecciones generales puesto que cuenta con una "mayoría política".Según la formación, la victoria no es el Movimiento 5 Estrellas, que cuenta con el 31% de los votos, sino el bloque de centro-derecha, que ha logrado por hasta ahora un—con Liga a la cabeza, con un 18,46%—."Sólo con datos más precisos se entenderán los resultados de los partidos individuales y las relaciones parlamentarias de poder, y se sabrá si la victoria política dará como resultado unay el Senado", señala el texto.Asimismo, la formación ha aseverado que "después de cinco años de gobierno de izquierdas, lay no el Movimiento 5 Estrellas", según ha recogido el diario local Corriere della Sera.Los sondeos a pie de urna en la región italiana de, donde se elige al presidente regional, sitúan al candidato ultraderechista—con entre elde los apoyos— a más de 5 puntos porcentuales del candidato de centro-izquierda, que obtendría entre el 31 y el 35%.El recuento oficial de votos comenzará este lunes a las 14.00 de la tarde (hora local). Fontana ha expresado que le pareceríay ha agradecido a la población de la región que haya "tomado una decisión".En Lazio, el estudio para la cadena de televisión RAI estima que el hasta ahora presidentesigue liderando la carrera electoral para continuar al frente de la región. Según las proyecciones, el candidato de la coalición de centro-izquierda se haría con elaproximadamente, mientras que el candidato de centro-derechaquedaría a unos 4 puntos porcentuales por detrás., del M5S, obtendría entre el 25 y el 29% de los apoyos, según ha recogido el diario local La Repubblica. El Ministerio del Interior señala que la participación a nivel