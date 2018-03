Berlusconi promete apoyar a un gobierno liderado por la Liga y dice que él actuará como "garante"

El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia Silvio Berlusconi ha asegurado este miércoles que apoyará un gobierno de coalición liderado por la Liga de Matteo Salvini, al tiempo que ha subrayado que él ejercerá como "garante" de la estabilidad del nuevo ejecutivo."La Liga ha obtenido un éxito claro yporque esto, junto con el resultado de Forza Italia, ha sido determinante para llevar a la coalición (de centro derecha) a ser la primera formación en el Parlamento y en el país", ha afirmado Berlusconi, en una entrevista concedida al diario Il Corriere della Sera."Desde el respeto pleno a nuestros acuerdos", ha subrayado el ex primer ministro italiano, "apoyaremos lealmente el intento de Matteo Salvini para crear un gobierno ". "Estoy convencido de que lo logrará. Por mi parte, como líder de Forza Italia, estoy preparado para apoyarlo, paray para mantener nuestro compromiso con los electores", ha explicado Berlusconi.Preguntado por el resultado de su partido, que ha sido superado por la Liga en votos y en escaños, ha asegurado que no está "totalmente desilusionado". "Millones de italianos me han confirmado de nuevo otra vez su confianza. Todo esto a pesar de que Forza Italia ha sido privada de su líder, que desde hace años por el efecto de", ha indicado. Berlusconi ha considerado que las elecciones legislativas del domingo en Italia han demostrado el "éxito de la coalición" de centro derecha, un resultado que, a su juicio, "permitirá cambiar las políticas con las que ha estado gobernada Italia en estos años y realizar los grandes compromisos" asumidos en campaña electoral, con medidas como el "recorte de las, el apoyo a los más débiles y un mayor empeño por la seguridad de los ciudadanos".El ex primer ministro italiano se ha declarado "convencido" de que Italia "necesita" un gobierno "cuanto antes" y que dicho ejecutivo tiene que estarque lidera la Liga de Salvini con Forza Italia, la alianza que "ha prevalecido en las elecciones. "Esta coalición somos nosotros, no el Movimiento Cinco Estrellas, a pesar de que haya conseguido un resultado ciertamente positivo", ha apostillado.Preguntado sobre la situación del Partido Democrático y su líder, el ex primer ministro Matteo Renzi , Berlusconi ha dicho que la formación tiene que darse "prisa" para encontrar su nuevo "papel" porque "la democracia necesita un partido de izquierda moderno y democrático". "Su crisis refleja la de la", ha añadido.En cuanto a la posibilidad de que Italia acabe teniendo un gobierno dirigido por el Movimiento Cinco Estrellas con apoyos externos de parte del Partido Democrático, Berlusconi ha dicho que eso supondría "el fin político definitivo" de esta formación. "Eso sobre todo asusta a los italianos, una amplia mayoría de los cuales no aceptarían repetir la desastrosa experiencia que ha habido en Roma y Torino", ha subrayado.