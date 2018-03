La ONU exige que se permita el reparto de ayuda humanitaria previsto para el jueves en Guta

Los ataques sobre la región siria de Guta no cesan durante la entrega de ayuda humanitaria. En la última incursión, llevada a cabo este martes, han fallecido al menos 19 personas, 4 de ellas niños, y decenas han resultado heridas.

"Es abrumador. El sufrimiento, la ira de la gente. Las lágrimas de las madres pensando en sus hijos.



Las familias quieren vivir con dignidad. Solo quieren que el bombardeo se detenga".@PKrzysiekICRC sobre la devastadora realidad en #Guta Oriental hoy. pic.twitter.com/bD4JACOuxN — CICR (@CICR_es) 6 de marzo de 2018

El secretario general de Naciones Unidas, Antònio Guterres, ha exigido a las fuerzas del Gobierno sirio y a las fuerzas rebeldes que permitan unque está previsto que se realice el jueves en la localidad de Duma, en el enclave de Guta Oriental, dominado por sublevados y asediado por las fuerzas del régimen de Damasco.Un convoy de ayuda humanitaria no ha podido descargar los suministros a los residentes atrapados en el Guta oriental de Siria, ya que los aviones de combate del gobierno reanudaron el bombardeo del enclave,Descrito como el día "más sangriento" desde que la tregua patrocinada porde 30 días, las fuerzas gubernamentales sirias reanudaron el bombardeo del suburbio de Damasco por decimosexto día consecutivo el martes.En un comunicado firmado por su portavoz, Stephane Dujarric, Guterres ha hecho un llamamiento a "todas las partes" para permitir "de inmediato" un acceso "seguro y sin impedimentos" para los convoyes que van a entregar suministros "críticos" para "cientos de miles de personas que tienen una necesidad desesperada, en concreto para completar el reparto en Duma, incluidos los, previsto para el 8 de marzo, para alcanzar a un total de 70.000 personas, como previamente se había acordado con las autoridades sirias".Guterres ha asegurado que está "preocupado" por los "continuos informes" sobre "ataques" registrados en Guta Oriental, que supuestamente, así como los informes sobre "bombardeos" en la ciudad de Damasco.El secretario general de la ONU ha dicho que el convoy de la Media Luna Roja, Naciones Unidas y el Comité Internacional para la Cruz Roja ( CICR ) que realizó un reparto de ayuda para 27.500 personas en Duma a principios de esta semana "no pudo completar" su labor "por la inseguridad". "Como consecuencia,todos los suministros humanitarios críticos", ha indicado.En este sentido, ha señalado que "casi la mitad de la comida que llevaba el convoy no pudo ser repartida". "Además, una parte de los suministros médicos y sanitarios incluidos en el reparto fue retirada por las autoridades sirias. Elinteragencias que llegó a la asediada Guta Oriental este año, llevando ayuda para 7.200 personas", ha relatado.El secretario general de Naciones Unidas ha elogiado "lahumanitarios que han ejercido su labor de manera incansable para garantizar que las personas necesitadas en toda Siria reciben ayuda humanitaria que salva vidas".Por último, Guterres ha recordado a todas las partes en conflicto en Siria su "obligación", de acuerdo con el derecho internacional humanitario y la legislación en materia de Derechos Humanos , de proteger a los civiles y las infraestructuras civiles "en todo momento" y su "responsabilidad básica" para garantizar la "protección necesaria de todas las organizaciones humanitarias", su personal y sus instalaciones.Según el Banco Mundial, laque ha devastado al país ha provocado pérdidas económicas totales de hasta 226 mil millones de dólares, "aproximadamente cuatro veces el PIB sirio en 2010".Cerca demientras el gobierno de Siria golpea el distrito oriental de Guta, controlado por los rebeldes, con ataques aéreos y artillería