Carreras nocturnas

Resentimiento contra los insurgentes

de Guta Oriental , el enclave rebelde a las afueras de Damasco, paray sólo se atreven a salir para buscar medicinas o para recuperar de la superficie los alimentos que tenían almacenados en sus hogares, ahora prácticamente destruidos, informa Europa Press."Estamos viviendo siempre en el sótano", explica Abú Alma, ingeniero y voluntario humanitario local quien lleva 15 días bajo tierra con su esposa, su hija recién nacida y otras diez familias, en la ciudad de Duma. "A ver qué podemos hacer si no. Estamos intentando que funcione", añadió.Las familias llevan recluidas desde que el Ejército sirio y sus aliadossobre el enclave rebelde en uno de los ataques más sangrientos en siete años de guerra civil en la república árabe.Los residentes de Gutala salida pacífica de los rebeldes y a sus familiares a cambio de entregar de nuevo el control del enclave a las tropas sirias, una de las opciones propuestas por Rusia, aliada del Gobierno sirio."Por un lado la gente está aterrorizada ante la posibilidad de que el régimen entre aquí, y por otroaunque reciban permiso: aquí, en el sótano, es duro, pero más duro va a ser en los campamentos de desplazados", lamenta Abú Alma.Guta Oriental, donde Naciones Unidas estima que 400.000 personas viven sin comida, agua ni medicinas suficientes , lleva rodeada por las tropas sirias desde 2013. Es el último gran enclave rebelde que queda en los alrededores de Damasco, el núcleo de poder del presidente sirio,Desde el inicio de la última ofensiva, todas las familias de Guta han recibido el consejo de, una recomendación transmitida de boca a oreja por los constantes desplazamientos internos dentro del enclave, como el que lleva teniendo lugar las últimas dos semanas en Duma, donde han llegado 16.000 personas más."Aquí ha llegado gente que ha tenido que", ha explicado el integrante del consejo rebelde local Jalil Aybur, que ha reconocido que siempre tiene a mano un kit de emergencia por si tiene que salir corriendo en cualquier momento.Entre los últimos desplazados se encuentra Abú Firas, granjero de Shifuniyeh, y recién llegado a Duma tras escapar in extremis justo antes de que el frente de guerra avanzara hasta su casa. "En cuanto nos dimos cuenta de que las fuerzas sirias habían entrado en la granja, cogimos a los críos y escapamos en mitad de la noche,", ha explicado. "Estaban acribillando a tiros nuestra casa", ha precisado.Ahora, el granjero, su esposa y sus tres hijos viven en un sótano. ". Tenemos nuestras tierras. Las hemos abandonado, a nuestras vacas y a nuestras ovejas", ha lamentado.Ocurre también que las familias. "Porque más allá de Guta no hay más garantías que las que te proporcionan Rusia y el régimen", ha explicado Abú Alma, "precisamente los mismos que están bombardeando Guta".El desgaste y el hastío son palpables entre la población, que ha comenzado a. "Muchos de los residentes queremos que dejen de caer las bombas como sea", ha reconocido un habitante de Duma bajo condición de anonimato por miedo a represalias., lamenta un antigo rebelde, Ahmad al Meshrifm, huido de la localidad de Nasabiye y que tiene a su cargo a 14 parientes, con quien lleva escapando las últimas dos semanas por delante de los bombardeos."Tendrían que haber visto las ovejas y las vacas, cómo la metralla ha hecho a los animales picadillo. Ello sin mencionar cómo nos han dejado la cabeza,", ha añadido Al Meshrifm. Él, sus parientes, su esposa y sus hijos llevan días escondidos en un depósito de agua de Mesraba. "Es indescriptible", ha lamentado.La mayoría de los rebeldes, sin embargo, han declarado su intención de. "Prefiero morir un millón de muertes antes de acabar de nuevo bajo el yugo del régimen", declara Meshrif, de 35 años, ahora al cargo de sus sobrinos tras la muerte de dos de sus hermanos en combate contra las fuerzas del Gobierno sirio y del encarcelamiento de un tercero. "Yo ya no lo aguanto. Pongo mi vida en manos de Dios. Pero, ¿dejar de combatir? Imposible", ha avisado.