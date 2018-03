Cuba cierra este domingo el proceso electoral que culminará con el relevo de Raúl Castro

Decisión trascendental

Una Cuba en cambio

La incógnita de Díaz-Canel

Cuba celebra este domingo unoscon los que concluye un largo y complejo proceso electoral que arrancó hace meses con el objetivo de, cuya labor primordial será designar al sucesor de Raúl Castro y, por ende, de una saga política y familiar que ha marcado los designios de la isla"Todos los cubanos, hombres y mujeres mayores de 16 años", están convocados a las urnas este 11 de marzo, según destaca el diario oficial Granma y recoge Europa Press. Las únicas excepciones serán los "incapacitados mentales" y quienes hayan quedado privados de sus derechos políticos por vía judicial mediante una "sanción", lo queEsta no es la única peculiaridad de las elecciones cubanas. Los candidatos han sido previamente filtrados gracias a un sistema electoral estructurado por escalones en el que para subir al siguiente peldaño es necesario, que existen en todos los niveles –municipal, provincial y nacional– y estánLos cubanos solo tienen una ocasión para votar libremente a los candidatos. Fue en las elecciones locales del pasado 26 de noviembre. Entonces, seis millones de personas designaron a los 27.221 aspirantes a integrar las 168 Asambleas Municipales repartidas por todo el territorio nacional. Aunque huboLa Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y otros grupos opositores han denunciado que el régimen castrista recurrió a, y "hasta a la toma de un pueblo", para bien forzarles a retirar su candidatura, bien incapacitarles.De entre los elegidos –ya todos del gusto gubernamental–, la Comisión de Candidaturas Municipales nominó a los miembros de las Asambleas Municipales. Éstos designaron a los posibles integrantes de las Asambleas Provinciales y la Asamblea Nacional, quienes, una vez filtrados por las correspondientes comisiones de candidaturas, serán elegidos este domingo.La nueva Asamblea Nacional tampoco tendrá libertad de acción, según explicó a Europa Press en una entrevista Rafael Rojas, historiador, investigador yo. El Parlamento en Cuba "no es un órgano activo, ni en la deliberación ni en el proceso legislativo", sinoque sirve para "legitimar" a la cúpula dirigente, sostuvo.Los flamantes diputados. Esta fecha, la de la constitución de la Asamblea Nacional, está considerada la delcomo presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros porque la primera tarea de los nuevos parlamentarios será ungir al heredero político de los Castro.Será la primera vez desde el triunfo de la Revolución, en 1959, que un Castro no esté a los mandos del país. Fidel y Raúl lo han sido todo para Cuba y por ello pocos se atreven a aventurar qué rumbo adoptará la nación caribeña en manos de las nuevas generaciones.Los cubanos ya vivieron una transición de poder en 2008, cuando los problemas de salud obligaron a Fidel a ceder la vara de mando a su hermano. Sin embargo, solo cambiaron las caras porque el ex presidentes siguió susurrando en la sombra hasta su muerte, en 2016, y Raúl, comandante revolucionario, no supuso un giro radical.Esta vez, en cambio, el horizonte es incierto. Por esoanunciando en el congreso general del Partido Comunista Cubano ( PCC ) que sería su último periodo de cinco años al frente de los órganos ejecutivos. "Cuando la Asamblea Nacional se constituya habré concluido mi segundo y último mandato", prometió.Si bien los años de Fidel se caracterizaron por cambios, bajo la batuta de Raúl, Cuba ha experimentado un conato dey, como consecuencia, a la sociedad, así como una apertura al mundo que encuentra su máximo ejemplo en el sorprendente acercamiento a Estados Unidos , enemigo tradicional.Esta línea reformista no ha eclosionado debido, sobre todo, a la propia resistencia del régimen, ya que los viejos mandos, coetáneos de Fidel y Raúl, siguen haciendo de freno a cualquier iniciativa que pueda traducirse en unaque han venido ejerciendo.Todo ello dibuja un panorama desafiante para el nuevo mandatario, que tendrá que–más aún tras el crack venezolano– y decidir si la acompaña con una reforma política que, aunque tímida, satisfaga las demandas de los cubanos.El potencial sucesor de Raúl es el primer vicepresidente,. De 57 años, pertenece a la siguiente generación, a medio camino entre quienes hicieron la Revolución y los que no la conocieron, lo que, según los expertos, permite anticipar que, al menos,Los mismos expertos advierten al mismo tiempo de que, en realidad,. Ha sido uno de los dirigentes que siempre han estado en el entorno de los Castro, aunque con la lejanía necesaria para no hacer demasiada sombra y ser descartado. Y esta parece ser la estrategia que ha seguido para asegurar igualmente su ascenso al poder.En cualquier caso, Díaz-Canel (o quien sea) tendrá difícil llevar a cabo su propia agenda porque Raúl deja las riendas del Gobierno pero, desde donde podrá vigilar a quien ocupe su trono. Sumará entonces 90 años.