Italia mantiene retenido el barco de la ONG española que se negó a entregar a Libia 218 migrantes

A la espera de un traductor

Todavía es solo una hipótesis de delito. La toma del barco es preventiva, pero se nos acusa de asociacion criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños pic.twitter.com/F9ww0axFMD — Oscar Camps (@campsoscar) March 18, 2018

El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps , ha explicado este lunes queen un puerto de la isla italiana de Sicilia, donde llegó el fin de semana tras rescatar a 218 inmigrantes que se encontraban a la deriva en el Mar Mediterráneo."Estamos en una situación de toma del barco preventiva", ha relatado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, y ha añadido que prevén que se les acuse de undesde aguas libias hasta territorio italiano."Hicimos la intervención en el mar y, una vez rescatados, pusimos rumbo al norte, hacia Italia, como hacemos siempre, e Italia no nos permitió la entrada" y obligó a que España tuviera quea un puerto italiano."Nos trasladaron a", ha lamentado, por lo que tuvieron que contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y explicar que tenían una situación grave a bordo para que realizara el trámite.Camps ha dicho estar sorprendido porquepor el traslado y ha criticado que la acusación la lleve a cabo el fiscal de Sicilia: "Siempre viene todo del mismo lugar".Ha recordado que cada vez hayen el rescate de personas en el Mediterráneo y que el suyo no es la primera embarcación retenida en Italia.Según ha detallado, autoridades italianas les mostraron unaporque sólo la presentaron en italiano, y esperan que se les facilite el texto traducido o un traductor."Decidimos no firmar la documentación hasta que se nos tradujera", e intuyen que se trata delpor el que se encuentran retenidos.La noche del domingo a este lunes Camps ya expuso en su cuenta de Twitter que la incautación del barco podía darse por una acusación "depor desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños". Open Arms se encontró cona lo que la ONG de origen catalán se negó y puso rumbo hacia aguas internacionales.Camps esgrimió entonces quede cualquier cuerpo —civil o militar— y que así lo estipula el derecho, y que entregar a los rescatados a Libia "", lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.