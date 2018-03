España y otros catorce países de la UE expulsan a diplomáticos rusos por la muerte del exespía Skripal

Estados Unidos expulsa a 60 diplomáticos rusos

Canadá expulsa a cuatro

El Kremlin anuncia una "respuesta simétrica"

Un total de, incluidos España, Alemania y Francia, han decidido expulsar a diplomáticos rusos en el marco de una acción coordinada en respuesta al ataque químico contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija a principios de mes en la localidad británica de Salisbury, informa Europa Press.Londres expulsó acomo represalia por este ataque, del que, y logró la semana pasada el compromiso de resto de socios de la UE para que también el bloque comunitario tomase medidas al respecto.Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron el pasado viernes de madrugada llamar a consultas al embajador de la UE en Rusia y varios países avanzaron sucon sus respectivos embajadores y/o expulsar a diplomáticos rusos, paso que estudiaban países como Francia, Lituania y Polonia.El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que este lunes que "catorce estados miembro han decidido expulsar a diplomáticos rusos" tras la decisión de los líderes europeos y ha avanzado que ", incluido más expulsiones dentro de este marco común de la UE no se excluyen en los próximos días y semanas". Más tarde, se sumaría también España.En total, los países de la UE expulsarán a, aunque se esperan "más", han explicado a Europa Press fuentes europeas. El listado de países estaría integrado por España, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Países Bajos, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Rumanía, Croacia, Suecia, República Checa y Dinamarca.En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que el Gobierno "ha decidido lade la Embajada de la Federación de Rusia en Madrid que deberán, en consecuencia, abandonar el territorio nacional", si bien no ha aclarado el plazo que se les ha dado para abandonar el territorio español.El Ministerio de Exteriores alemán también ha informado de la expulsión de cuatro diplomáticos rusos. "Después del envenenamiento en Salisbury,", ha denunciado el departamento que dirige Heiko Maas.Por su parte,también procederá a la expulsión de cuatro diplomáticos rusos "teniendo en cuenta que el ataque de Salisbury constituyecontra nuestra seguridad colectiva y el Derecho Internacional". En un comunicado, el Ministerio de Exteriores galo ha precisado que se les ha dado el plazo de una semana para abandonar el país.también ha seguido la línea dura y expulsará a cuatro diplomáticos rusos. El ministro de Exteriores, Jacek Czaputowicz, ha indicado en rueda de prensa que deberán abandonar el país antes del 3 de abril."Mostrares lo más importante", ha subrayado Czaputowicz. "Hay costes diplomáticos pero merecen la pena", ha sostenido, según Reuters.A su vez, el primer ministro checo, Andrej Babis, ha informado de que su país expulsará a tres diplomáticos rusos, la misma cantidad que procederá a expulsar. Además, el Ministerio de Exteriores lituano ha anunciado que"Al expulsar a personas que están comprometidas en actividades incompatibles con su estatus diplomático, los países están expresando su solidaridad con Reino Unido y buscando emprender acciones", ha explicado el Ministerio en un comunicado. En el caso de, ha optado por expulsar a un diplomático ruso "en solidaridad con Reino Unido", ha escrito su titular de Exteriores, Edgars Rinkevics, en su Twitter.A su vez, el tercer país báltico,, procederá a expulsar al agregado militar ruso en el país, según ha explicado el ministro de Exteriores, Sven Mikser, en rueda de prensa, subrayando que "sus acciones".ha anunciado que "en solidaridad con Reino Unido" también procederá a expulsar en el plazo de una semana aacreditados como diplomáticos, según ha explicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.también procederá a la expulsión de otros dos diplomáticos. "Las explicaciones rusas del incidente son más o menos imaginativas, algunas de ellas se contradicen entre sí y son probablemente en gran medida", ha defendido el ministro de Exteriores danés, Anders Samuelsen, que ha dado un plazo de una semana a los diplomáticos rusos para abandonar el país.En la misma línea,procederá igualmente a expulsar a dos diplomáticos rusos. "que trabajan en Países Bajos serán expulsados del país", según una carta firmada por el ministro de Exteriores holandés, Stef Blok, y la ministra del Interior, Kajsa Ollongren, remitida al Parlamento, en la que se da el plazo de dos semanas.En el caso dehan anunciado la expulsión de un diplomático ruso. En el caso de, su primer ministro, Andrej Plenkovic, ha señalado que se declarará persona non grata a un diplomático ruso, sin ofrecer un plazo para su salida del país.El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado también lay el cierre del Consulado de Rusia en la ciudad de Seattle como represalia por el ataque con gas nervioso perpetrado contra el exespía.Estados Unidos se ha sumado al compromiso europeo con un gesto similar por lasy ha ordenado a sesenta personas que abandonen el país en el plazo de una semana, entre ellas doce diplomáticos pertenecientes a la delegación rusa ante Naciones Unidas. También ha decretado el cierre del Consulado en Seattle "debido a su proximidad con las bases submarinas y Boeing".La representación norteamericana ante Naciones Unidas ha identificado a los doce diplomáticos de la ONU señalados como "agentes de Inteligencia" que "han abusado de su privilegio de residencia en Estados Unidos". En este sentido, según la versión oficial de Washington, estas personas habrían incurrido en"Con estos pasos, Estados Unidos y sus aliados dejan claro a Rusia que", ha advertido la Casa Blanca, en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha atribuido la orden al presidente, Donald Trump. "Las acciones de hoy hacen más seguro a Estados Unidos al reducir la capacidad de Rusia para espiar y llevar a cabo operaciones encubiertas que amenazan la seguridad nacional", ha esgrimido.La Casa Blanca ha afirmado en su nota que Estados Unidos "está dispuesto a cooperar para construir", pero ha advertido de que "esto sólo se producirá si hay un cambio en el comportamiento del Gobierno ruso".El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, se ha apresurado a, que ha tachado de "equivocada", según la agencia de noticias oficial Sputnik. En este sentido, ha acusado a Washington de destruir las relaciones bilaterales.El Gobierno de Canadá ha anunciado asimismo este lunes la expulsión de cuatro diplomáticos rusos en. La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha detallado que cuatro trabajadores de la Embajada y el consulado general en Montreal serán expulsados "tras ser identificados como oficiales de Inteligencia o personas que han usado su estatus diplomático para minar la seguridad de Canadá o interferir en la democracia (del país)"."Por razones similares, tres solicitudes del Gobierno ruso para personal diplomático adicional en Canadá", ha dicho, antes de recalcar que la decisión "ha sido adoptada en solidaridad con Reino Unido"."Estas medidas no están dirigidas contra el pueblo ruso, con el que los canadienses mantienen relaciones fructíferas desde hace tiempo. Canadá mantiene suen asuntos en los que hacemos frentes a desafíos comunes", ha sostenido Freeland.Así, ha subrayado que "el ataque con agente nervioso representa unay las normas de la comunidad internacional para garantizar que las armas químicas no destruirán vidas humanas nunca más".Freeland ha manifestado que el ataque en Salisbury "forma parte depor parte de Rusia, incluida su complicidad con el régimen de (el presidente sirio, Bashar) Al Assad, la anexión de Crimea, los enfrentamientos liderados por Rusia en el este de Ucrania, su apoyo al conflicto civil en Ucrania, Georgia, Moldavia y otros países vecinos, su interferencia en elecciones y sus campañas de desinformación"."Canadáhasta la fecha y sigue totalmente comprometido a actuar en la misma línea que sus aliados", ha remachado.Rusia daráa la decisión que han tomado este lunes varios países de la UE, así como EEUU y Canadá, de expulsar a diplomáticos rusos en represalia por el ataque con gas nervioso contra el exespía Sergei Skripal y su hija, Yulia, en la ciudad británica de Salisbury."Habrá una respuesta simétrica. En los próximos días trabajaremos y", ha afirmado una fuente del Ministerio de Exteriores ruso en declaraciones a la agencia de noticias oficial Sputnik. Poco después, el propio Ministerio ha emitido una nota oficial en la que confirma que "reaccionarán" ante este "acto hostil".La diplomacia rusa ha expresado su "enérgica protesta"por lo que ha interpretado como una decisión contraria a la voluntad de resolver lo ocurrido el 4 de marzo, cuando se produjo el ataque químico contra los Skripal. Estas expulsiones, ha alegado, evidencianpor parte de Reino Unido y sus socios.Moscú ha entendido que esta cadena de expulsiones obedece a la "notoria solidaridad" con Londres, si bien ha reprochado a los aliados de Reino Unido "que sigana expensas del sentido común, las normas del diálogo civilizado entre estados y los principios del Derecho Internacional"., ha dicho, por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa. Peskov ha explicado que el Ministerio de Exteriores examinará país por país la respuesta apropiada, aunque será el presidente, Vladimir Putin, quien decida qué hacer en cada caso.Peskov ha aprovechado además para reiterar quecon el envenenamiento de Skripal y su hija. Putin, que ha hablado este lunes sobre este tema desde la sede de su partido político, ha insistido también en esta idea: "Es un delirio, un sinsentido".