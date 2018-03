Rusia apunta a los servicios secretos británicos por el caso del exespía y pide explicaciones por registrar un avión

Registro del avión ruso

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso insinuó este sábado quecon una sustancia neurotóxica del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia el pasado 4 de marzo en Salisbury debido a la, informa Europa Press."Todavía no hay información sobre este caso. Los únicos datos que recibimos ayer de Reino Unido son sobre el mejoramiento de estado de Yulia Skripal. Por esoy de personas oficiales en esta historia, pero sí que hay sospechas", afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones al Canal 5 recogidas por la agencia de noticias oficial rusa, Sputnik Según Zajarova, "cuando se oculta la información y no se revelan los detalles de lo sucedido, ese hecho hace pensar en que, en particular, los servicios especiales británicos".Reino Unido responsabiliza del envenenamiento de Skripal a Rusia por la utilización de una sustancia neurotóxica fabricada en la época de la Unión Soviética, pero. En cualquier caso, el incidente ha provocado una crisis diplomática y la expulsión de diplomáticos tanto de Moscú como de Londres y sus aliados.El centro ruso para la coordinación de la seguridad aérea enviará el Reino Unido unadel avión de la compañía aérea rusa Aeroflot en Londres, anunció este sábado el Ministerio de Transporte de Rusia.Aeroflot denunció el viernes que la Policía británica había llevado a cabo unade un avión suyo que debía salir en un vuelo Londres-Moscú, obligando a los tripulantes a bajar de la aeronave.El Ministerio de Exteriores ruso reaccionó ante esas acciones calificándolas de, en el marco de la tensión bilateral por envenenamiento de Skripal y su hija.A la expulsión mutua de diplomáticos se une esta crisis con Aeroflot y el centro ruso de transportes, que "enviará una solicitud a sus colegas en el Reino Unido de explicar las causas de la inspección del avión de la compañía aérea en Londres el 30 de marzo de 2018", según la nota recogida por la agencia oficial de noticias RIA Novosti Si la explicación nunca llega o es insatisfactoria, Rusiay se reservará el derecho de tomar medidas parecidas con aviones comerciales británicos.