Trump desplegará al Ejército en la frontera con México hasta que el muro esté construido

WE WILL PROTECT OUR SOUTHERN BORDER! pic.twitter.com/Z7fqQKcnez — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Bush y Obama también desplegarán a las tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes quey las mantendrá allí hasta que el muro esté construido, para garantizar la seguridad de la línea limítrofe, hacia donde ahora se dirige una caravana de más de mil inmigrantes centroamericanos."Vamos a. Es un gran paso", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde ha recibido a los líderes de Estonia, Letonia y Lituania. "No podemos tener gente llegando a nuestro país de forma ilegal, desapareciendo y sin comparecer ante los tribunales", ha esgrimido, según Politico.Este mismo martes, la Casa Blanca ha concretado que la estrategia de Trump paraque llega a través de la frontera con México incluye la movilización de la Guardia Nacional.El anuncio de Trump ha tenido lugar después de reunirse con el secretario de Defensa, James Mattis, el fiscal general del Estado, Jeff Sessions y otros altos cargos paraante la creciente crisis en la zona.Los efectivos de la Guardia Nacional han sido utilizados durante los últimos años para desempeñar labores de Inteligencia y"Hasta que no tengamos, vamos a tener que defender la zona mediante el uso de militares", ha aseverado el magnate neoyorquino durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha lamentado las "lamentables" leyes vigentes en el país.Horas antes, Trump ha publicado una serie de tweets en los quecon dinamitar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN) y con cortar "la ayuda exterior a Honduras y a los países que permitan" que la caravana continúe.Trumpque, gracias a sus regulaciones migratorias, la frontera es tan débil que, si alcanza la línea limítrofe, será como si ésta no existiera. "Nuestras leyes son patéticas", ha lamentado.El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha contestado en un comunicado que "" y ha recordado que esta Viacrucis del Migrante se produce cada año desde 2010 para "llamar la atención sobre el fenómeno migratorio" y, como en ocasiones anteriores, las autoridades mexicanas han actuado "con estricto apego" a la ley.Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, ha expresado la "indignación" del Gobierno por lo que considera "una" a la nación centroamericana. "Honduras seguirá trabajando y creciendo con o sin el apoyo del presidente Trump", ha aseverado.que un presidente estadounidense despliega las tropas en la frontera con México para hacer frente a los problemas migratorios.En 2006, el expresidente republicanode la Guardia Nacional en las zonas fronterizas de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.Cuatro años después, en 2010, el exdirigenteen el marco de un plan de unos 110 millones de dólares (98,5 millones de euros), según ha informado la cadena de noticias CNN. Las fuerzas fueron retiradas en 2012 y la supervisión de la zona pasó a realizarse de forma aérea.Las operaciones de Bush y Obama supusieron un coste total de 1.300 millones de dólares (1.058 millones de euros). Las voces críticas con tales despliegues han alertado en reiteradas ocasiones de que éstas son. Los adeptos han indicado que las tropas ayudan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.