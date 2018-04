Lula sale a pie de la sede del Sindicato Metalúrgico y se entrega a la Policía

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva finalmenteABC en São Bernardo do Campo, a las afueras de Sao Paulo, donde estaba rodeado por simpatizantes que en un primer intento no le dejaban salir, informa Europa Press.El exmandatario será ahora trasladado a una sala reservada de la sede de la Policía Federal en Curitiba, según ha informado la prensa brasileña.Con su entrega se da el primer paso para que finalmente se cumpla la orden de entrada en prisión dictada por laLos abogados de Lula pactaron la entrega para este sábado tras una misa en São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en homenaje a la ex primera dama Marisa Letícia, difunta esposa del propio Lula. En el acto Lulaen las próximas elecciones presidenciales.La entrada en prisión de Lula era inevitable desde el miércoles, cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazó, por seis votos frente a cinco, un primer habeas corpus, alegando que debía permanecer en libertad hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatoria.Este mismo sábado el Tribunal Supremo Federal de Brasil ha rechazado el último recurso de la defensa de Lula para evitar su inminente entrada en prisión.