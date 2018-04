EEUU asegura que responderá al ataque químico de Duma haya o no resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

“History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated its utter and complete failure to protect the people of #Syria. Either way, the United States will respond.”



More from Ambassador Nikki Haley: https://t.co/08aUa0V8c7 pic.twitter.com/wH8Obr7fBs — US Mission to the UN (@USUN) 9 de abril de 2018

“Only a monster targets civilians and then ensures that there are no ambulances to transfer the wounded, no hospitals to save their lives, no doctors or medicine to ease their pain." Nikki Haley speaks on the suspected chemical weapon attack in Syria https://t.co/a4MO6nJgJy pic.twitter.com/IwTJkjgoYI — CNN (@CNN) 9 de abril de 2018

.@USUN Ambassador Nikki Haley: The United States is determined to see the monster who dropped chemical weapons on the people of #Syria held to account. pic.twitter.com/ioONdC05xQ — Department of State (@StateDept) 9 de abril de 2018

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha asegurado este lunes que su paísdel sábado sobre la ciudad siria de Duma haya o no resolución del Consejo de Seguridad de la ONU."Ha llegado un momento en el que el mundo debe ver justicia. La Historia registrará este como el momento en el que el Consejo de Seguridad o bien cumple con su deber o demuestra que es un total y absoluto fracaso a la hora de proteger al pueblo de Siria.", ha afirmado.Este lunes el Consejo de Seguridad se ha reunido con carácter de urgencia para abordar el supuesto ataque con, último enclave rebelde de la región de Guta Oriental. Los cascos blancos y los insurgentes aseguran que hanpor un ataque químico al que responsabilizan al Gobierno sirio y han difundido crudas imágenes de los afectados. Sin embargo,con el testimonio de médicos desplazados a la zona que aseguran que no han detectado síntomas de ataque químico."Estamos al borde de un peligroso precipicio. El gran mal de las armas químicas que unió al mundo en su contra tiene visos de. La comunidad internacional no debe permitirlo", ha añadido Haley, que ha recordado el ataque químico de Jan Sheijún de abril de 2017."El día que rezamos que no llegara ha vuelto (...). Solo un monstruo es capaz de esto. Solo un monstruo ataca a civiles y después se asegura de que no haya ambulancias para trasladar a los heridos, que no haya hospitales para salvar sus vidas, que no haya médicos ni medicinas para aliviar su dolor. Podría enseñar fotografías de muerte y sufrimiento al Consejo, pero ¿para qué? Elcomo para verse afectado por las fotografías de niños muertos", ha argumentado Haley.En cuanto a Rusia e Irán, Haley ha criticado que hayan permitido "la". "Rusia e Irán tienen asesores militares en las bases aéreas y centros de mando del régimen de Al Assad. Oficiales rusos están en el campo de batalla ayudando al régimen en sus campañas de hambre y rendición y las fuerzas aliadas de Irán hacen gran parte del trabajo sucio. Cuando el Ejército sirio golpea a los civiles, lo hacen con el material entregado por Rusia. Rusia podría parar esta masacre sin sentido si quisiera, pero apoya al régimen de Al Assad y lo apoya sin dudar", ha añadido."Estados Unidos está decidido a que el monstruo que lanzó armas químicas sobre el pueblo sirio", ha aseverado Haley, quien ha destacado que hay "reuniones en marcha" y que "se están valorando decisiones importantes mientras hablamos".