El presidente sirio, Bashar al Assad , aseguró que Estados Unidos, Reino Unido y Francia decidieron lanzar un ataque coordinado después defrente a sus propios pueblos y el mundo", tras "apoyar al terrorismo" en Siria durante los últimos años, informa Europa Press.Al Assad condenó por primera la intervención extranjera en un comunicado difundido por su Presidencia y en el que se informa de una conversación telefónica con su homólogo iraní,, un aliado clave que también criticó con dureza la ofensiva lanzada de madrugada.Para el presidente sirio, los bombardeos de las últimas horas "tendrán repercusiones destructivas en toda la región", si bien dejó claro queEn este sentido, señaló que lasolo servirá para apuntalar la determinación del pueblo sirio para mantener la lucha y combatir el terrorismo "en todos los rincones" del país, según la nota recogida por la agencia de noticias SANA La Presidencia siria difundió imágenes supuestamente grabadas este sábado en las que se muestra a Al Assad caminando hacia su oficina. Los medios oficiales intentarontras el lanzamiento de más de un centenar de misiles por parte de las fuerzas estadounidenses, francesas y británicas.Los aliados del régimen de Bashar al Assad, con, salieron este sábado en bloque parasirio tras los bombardeos y advirtieron de las consecuencias que podrían tener estas acciones para la estabilidad de Siria y de toda la región.El presidente ruso, Vladimir Putin , principal valedor internacional de Al Assad, ya se había expresado en contra de la hipotética intervención que llevaba días aireando su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump , y este sábado tuvo que escuchar por boca de su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, los detalles de la operación que finalmente sí se ha llevado a cabo.Putin aseguró que esta "agresión" representa unay acusó directamente a Estados Unidos de provocar el "sufrimiento" de la población siria yEl preisdente ruso solicitó unapara analizar este asunto, condenó "en los términos más enérgicos" los bombardeos. "Con sus acciones, Estados Unidos agrava la situación humanitaria en Siria, causa sufrimiento a la población civil, favorece a los terroristas que llevan siete años martirizando al pueblo sirio y provoca una nueva ola de refugiados desde el país árabe y la región en su conjunto", denunció Putin, según la agencia de noticias oficial Sputnik El Gobierno de Francia aseguró que Rusia conoció de antemano el alcance de estas operaciones y que en ningún momento se bombardeó a fuerzas aliadas del régimen sirio, sino solo. El Ministerio de Defensa de Rusia también informó de que no utilizó sus sistemas de defensa antiaérea para repeler alguno de los más cien misiles que se han lanzado –según cifras de Moscú y Damasco–.El embajador de Rusia en Estados Unidos,, respondió con contundencia a la ofensiva y advirtió de que "tendrá consecuencias", al tiempo que apuntó que"Nuestros peores temores se han hecho realidad.. Se está implementando un escenario premeditado. Una vez más, estamos siendo amenazados", aseguró el embajador en un comunicado publicado por la Embajada rusa en su cuenta oficial de Facebook.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso,señaló que "hay que ser bastante anormal para atacar la capital de Siria justo en el momento en que tenía la oportunidad de un futuro pacífico", según la agencia de noticias Sputnik."Primero la Primavera Árabe puso a prueba a los sirios, después Estados Islámico, ahora misiles inteligentes estadounidenses. La capital de un gobierno soberano, que intentó durante añosha sido atacada", publicó Zajarova a través de su cuenta en Facebook.El líder supremo de Irán,, tampoco escatimó críticas tras lo que. "Claramente declaro que el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia y la primera ministra de Reino Unido son criminales", denunció, según la cadena estatal Press TV.En esta línea, el Ministerio de Exteriores iraní consideró que "la agresión es unay una falta de respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de Siria. Sería, añadió, una acción "arbitraria y unilateral" que perjudica la paz internacional y la lucha contra el terrorismo.Así, aunque subrayó que Teherán "se opone a cualquier uso de armas químicas", dejó claro también que rechaza, en alusión a la versión que Washington, París y Londres dieron del supuesto ataque químico registrado el 7 de abril en la localidad de Duma, a las afueras de Damasco.La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, advirtió de que ahora "la situación se volverá más compleja" y Estados Unidos será el. "Creen que pueden cambiar la situación sobre el terreno en Siria con estas medidas, pero no será así", señaló el oficial Yadolá Javani, a la agencia Fars.El partido-milicia libanés Hezbolá ha sido durante estos años otro de los aliados clave a nivel militar para Al Assad y se sumó a la ola de críticas de quienes creen que Estados Unidos, Reino Unido y Francia"La guerra que Estados Unidos está llevando a cabo contra Siria, los pueblos de la región y los movimientos de resistencia y liberación no cumplirá sus objetivos", afirmó Hezbolá, según una nota recogida por medios libaneses.