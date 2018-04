Trump ordena un ataque militar contra Siria en coordinación con Francia y Reino Unido

Rusia amenaza con "consecuencias"

La OTAN insta a "la moderación"

El presidente estadounidense,, ha ordenado un ataque militar contra las "" del Ejército sirio en colaboración con Francia y Reino Unido a raíz del supuesto ataque químico en Duma, localizado en Guta Oriental."Hace unos momentos, he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar varios ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio,", según ha anunciado el mandatario en un discurso televisado desde la Casa Blanca este sábado.De acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, los cascos blancos –un grupo de defensa civil que actúa en zonas rebeldes– y los milicianos de Yaish al Islam, que controlan Ghuta Oriental, el sábado pasado unos aviones lanzaron barriles explosivos que contenían una sustancia tóxica.El Ministerio de Defensa ruso estimó en más delanzados esta madrugada contra Siria por las fuerzas de EEUU, Francia y el Reino Unido, según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.En su comunicado, el ente ha señalado que "vehículos aéreos y navales EEUU, Francia y el Reino Unido dispararon más de 100 misiles de crucero y misiles aire-tierra en total". Los misiles fueron lanzados desde dos buques de la Armada de EEUU emplazados en el mar Rojo, aviones tácticos que sobrevolaban el Mediterráneo y losdesde la zona de Al Tanaf."La defensa antiaérea siria se implicó en el combate. Una parte considerable de los misiles de crucero y misiles aire-superficie fueron abatidos ", ha asegurado el Ministerio. Se trata de una primera evaluación cuantitativa del ataque de misiles contra Siria, puesto que el secretario de Defensa de EEUU, Jim Mattis, se limitó durante su intervención ante los medios de comunicación que se habían utilizado "el doble" de armamento.Según el Pentágono, fue. Sobre el supuesto derribo de algunos misiles, el titular de Defensa ha dicho que "por el momento no hay informes de bajas" del lado de los aliados.El embajador de Rusia en Estados Unidos,, ha advertido este sábado de que la decisión tomada por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia "", al tiempo que ha apuntado que "toda la responsabilidad" será de las potencias implicadas en la ofensiva."Nuestros peores temores se han hecho realidad.. Se está implementando un escenario premeditado. Una vez más, estamos siendo amenazados", ha asegurado el embajador en un comunicado publicado por la Embajada rusa en su cuenta oficial de Facebook.De acuerdo con Antonov, "insultar al presidente de Rusia es". El embajador ruso ha añadido que Estados Unidos es la potencia con el mayor arsenal de armas químicas del mundo, por lo que no tiene ningún "derecho moral" para culpar a otros países de haber perpetrado ataques químicos.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha señalado que "para atacar la capital de Siria justo en el momento en que tenía la oportunidad de un futuro pacífico".El secretario general de la OTAN,ha mostrado su apoyo al ataque contra Siria. "Apoyo las acciones emprendidas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra las instalaciones y capacidades de armas químicas del régimen sirio", ha señalado Stoltenberg en un comunicado. "Esto reducirá la capacidad del régimen para atacar aún más al pueblo de Siria con armas químicas", ha aseverado.Stoltenberg ha condenado "por parte de Siria", que violan las "leyes y acuerdos internacionales". "El uso de armas químicas es inaceptable y los responsables deben rendir cuentas", ha añadido.El secretario general de Naciones Unidas,, ha instado a los países miembro del Consejo de Seguridad de la ONU a "evitar cualquier acto" que pueda empeorar la situación la población en Siria. "Insto a todos los estados miembros a que muestren moderación en estas circunstancias peligrosas y eviten todo acto que pueda agravar la situación y empeorar el sufrimiento del pueblo sirio", ha asegurado Guterres.