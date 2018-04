16 países americanos hacen un llamamiento por unas elecciones "libres" en Venezuela

Bolivia y Cuba defienden a Maduro

Un total de 17 países americanos, participantes en la VII Cumbre de las Américas , han hecho este sábado"con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático", al tiempo que han asegurado que si los comicios no cumplen esas condiciones no tendrán legitimidad alguna, informa Europa Press.Los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía han firmado este sábado en Lima unaen la que exhortan al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la comunidad internacional, que contribuya a restablecer la democracia en Venezuela.Según establece el documento, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos con motivo de la Cumbre de las Américas en Lima han decidido firmar la declaración "ante lay preocupados por el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria" en dicho país.El texto hace "un urgente llamado" al Gobierno de Venezuela para que lleve a cabo elecciones presidenciales con todas las garantías democráticas necesarias, sin presos políticos y donde se asegure la participación de "todos los actores políticos venezolanos". Los firmantes establecen queTambién han expresado su "determinación" a continuar impulsando a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), medidas políticas que contribuyan aPor otro lado, han hecho un llamamiento internacional para la implementación de un nuevo programa de asistencia humanitaria que "" y han manifestado una "profunda preocupación" por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos a potencias vecinas.Bolivia, Cuba y otros países aliados de Venezuela, que se celebró este fin de semana en Lima, una "exclusión" que han atribuido a las "presiones" de Estados Unidos."Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto a nosotros, producto de las presiones de Estados Unidos", dijo el presidente boliviano, Evo Morales, al tiempo que condenó " las" a Venezuela. "Nuestra región no es patio trasero de nadie", recordó.El discurso del líder indígena se centró en criticar al Gobierno estadounidense, al que calificó de "principal amenaza contra la democracia" en la región por atentar "". "No tengo miedo de decirlo de frente y públicamente", aseguró.En este contexto, reclamó a la Organización de Estados Americanos (OEA), que organiza el foro regional, que "se defina" de una vez por todas: ". O respeta la soberanía de los pueblos o es un títere neocolonial".En la misma línea, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, reprochó al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, "las referencias insultantes a Cuba y Venezuela y la"."El Vicepresidente parece mal informado, ignora la realidad u oculta la verdad", dijo, insistiendo en que Estados Unidos es el país menos indicado para criticar a Cuba y Venezuela por los Derechos Humanos, ya que "y es responsable de guerras criminales y cientos de miles de muertos".También alzaron la voz por Venezuela las naciones caribeñas de Dominica, Surinam y Granada. "(...) y pensamos que la solución debe proceder de una política de integración, no de exclusión", defendió la canciller de Dominica, Francine Baron.En un principio, estaba previsto que Maduro acudiera a la Cumbre de las Américas, el cónclave regional más importante, pero Perú, país anfitrión,como castigo por lo que considera una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Aunque inicialmente el presidente amenazó con ir, al final optó por ausentarse.Venezuela arrastra desde 2013, cuando murió Hugo Chávez , una crisis política que se ha saldado con más de 150 muertos y miles de presos, incluidos destacados opositores. Maduro pretende zanjarla el 20 de mayo en unas elecciones presidenciales