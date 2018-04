El Ejército sirio denuncia un ataque israelí con misiles contra una base militar en Homs

El Ejército sirio ha denunciado la madrugada de este lunes que las Fuerzas de Defensa de, en el este de la provincia de Homs.La Fuerza Aérea siria ha indicado en un comunicado que han puesto en marcha los mecanismos necesarios para, que en principio no habrían logrado su objetivo, según el portal de noticias Al Masdar News.La televisión pública siria, que mostrado varias imágenes de un misil que habría sido interceptado, ha asegurado que los misiles han sido interceptados con éxito. El ataque supondría laen los últimos siete días.El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos Eric Pahond ha asegurado queen la zona en este momento". "No tenemos detalles adicionales al respecto", ha añadido.En 2017 la base aérea de Shairat fue objetivo de un ataque con misiles de crucero por parte de Estados Unidos en represalia por el ataque químico llevado a cabo en la zona de Jan Sheijún, que se saldó conIsrael ha llevado a caboen varias ocasiones desde que comenzó la guerra. En relación con el ataque de este lunes, un portavoz de las fuerzas israelíes ha indicado que el Ejército "no comenta sobre informaciones de este tipo".Por otra parte, el medio libanés Al Ahed, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá, ha indicado que el sistema de defensa aéreo sirio ha interceptado, al noreste de Damasco, cerca de la región de Guta Oriental.No obstante, los medios sirios no han mencionado dicho ataque.