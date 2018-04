Starbucks se ve obligada a impartir un curso contra el racismo a sus 175.000 empleados en EEUU tras la polémica detención de dos clientes negros en uno de su locales

La empresa Starbucks planeadurante la tarde del 29 de mayo para dar una sus empleados tras la polémicaque estaban en un local de esta empresa en Filadelfia, según informa el diario The Washington Post.La compañía confirmó en un comunicado que el curso contra la discriminación racial será impartido a sus cerca de 175.000 empleados en las cafeterías de Estados Unidos. Su anuncio llegay tras las disculpas ofrecidas por el consejero delegado de la empresa, Kevin Johnson, a los dos hombres que fueron arrestados en un Starbucks de Filadelfia.Los dos hombres estaban el jueves pasado dentro de la cafetería de Filadelfia sin consumir ningún producto y. Su arresto fue grabado por varios clientes que se quejaron a los policías por detener a dos personas que no habían hecho nada cuando es habitual que haya personas en esas cafeterías sin consumir ningún producto.Johnson viajó el fin de semana desde Seattle a Filadelfia cuando se generó la polémica por las imágenes del arresto, se reunió con el alcalde de la ciudad y con el jefe de la Policía y. "Solucionaré esto", afirmó Johnson, en un mensaje de vídeo.El lunes, el consejero delegado de Starbucks declaró al programa Good Morning America quey que su empresa estaba revisando la actuación de la jefa de la cafetería de Filadelfia que decidió llamar a la Policía para que procediera con los arrestos.Posteriormente, Starbucks anunció que la jefa del centro en el que sucedió el incidente "ya no está" en ese establecimiento. El centro en cuestión se vioque se registraron frente a sus puertas y volvió a abrir este martes.