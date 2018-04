Cuatro palestinos muertos por disparos de Israel durante las protestas en Gaza

por disparos efectuados por las fuerzas de Israel durante la nueva jornada de protestas en la Franja de Gaza , según información del Ministerio de Sanidad gazací recogida por Europa Press.El portavoz del Ministerio, Ashraf al Qidra, detalló que las dos últimas muertes tuvieron lugar cerca de la localidad de Jan Yunes (sur) y agregó que uno de los fallecidos es unAsí, subrayó que tanto el adolescente, Mohamad Ibrahim Ayub, como un hombre identificado como Saad Abú Taha fueron alcanzados por disparos de las fuerzas israelíes cuando participaban en las protestas, según informó la agencia palestina de noticias Maan Las manifestaciones han pasado hasta la fecha por un total deque está previsto que lleguen a su punto máximo a mediados de mayo, en el 70 aniversario de la fundación de Israel.Israel considera que las manifestaciones, a veces violentas, Hamás ) –que controla la Franja– para avivar la hostilidad y proporcionar cobertura para posibles ataques a través de la cerca fronteriza.Antes de las protestas de este viernes, el Ejército israelí lanzó por primera vez panfletos en Gaza parade que no se acercaran a la valla ni intentaran dañarla."Usted participa en disturbios violentos. Hamás le usa para llevar a cabo atentados terroristas.", se puede leer en las hojas, tal y como recogió el diario israelí Yedioth Ahronoth "El Ejército actuará contra cualquier intento de dañar la barrera y sus componentes, así como cualquier otro equipamiento militar. Hamás le usa para promover sus propios intereses. No obedezca las instrucciones de Hamás y ponga en peligro su vida. Hay otro camino. Su futuro está en sus manos", recalca.La respuesta militar israelí contra las manifestaciones ha recibido, y B'Tselem pidió a principios de abril a los militares de Israel quecontra manifestantes."Una orden que permite abrir fuego contraes absolutamente ilegal. La responsabilidad de emitir estas órdenes ilegales y sus consecuencias letales recaen sobre los responsables políticos, y ante todo el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Ejército", indicó la organización israelí.Así, resaltó que "el uso de fuego real contra personas desarmadas que no suponen un peligro para nadie es ilegal", al tiempo que reiteró que "no es permisible ordenar a los soldados que abran fuego contra personas que se acerquen a la valla, la dañen o intenten cruzarla".Los manifestantes reclaman el–y sus descendientes– provocados por la creación de Israel en 1948 y la sucesiva guerra. Los refugiados suponen la gran mayoría de los dos millones de residentes en Gaza, gobernada por Hamás desde 2007.