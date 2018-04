Las autoridades palestinas exigen que la ONU investigue las muertes de los manifestantes en Gaza

Las autoridades palestinas piensan demandar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de unaque han tenido lugar durante las últimas semanas en la Franja de Gaza , según han asegurado el observador permanente palestino en la ONU, Riad Mansur y el portavoz del presidente palestino, Nabil Abu Rudeinah. Informa Europa Press."En un momento histórico en el que matando manifestantes en Gaza , confiscando tierras, atacando a los habitantes en Cisjordania, quemando lugares sagrados y discriminando, la Autoridad Palestina centrará su acción política en la solicitud de protección internacional", ha establecido Rudeinah en un comunicado."Estas acciones no sólo suponen una amenaza para el pueblo palestino, sino para el Derecho Internacional, que", ha añadido.Por su parte, Mansur ha apuntado la necesidad que existe de crear unaque pueda llevar a cabo una investigación efectiva de la muerte de al menos 40 manifestantes palestinos en enfrentamientos contra las fuerzas israelíes durante la denominada como Marcha del Retorno.El diplomático ha subrayado que la comisión para investigar los sucesos en Gaza ", porque Israel no es capaz de llevar a cabo semejante investigación". Mansur también ha indicado que ha recibido instrucciones del Gobierno palestino para "exigir al Consejo de Seguridad de la ONU que estudie seriamente facilitar protección a la población civil de Palestina".El secretario general de la ONU, António Guterres, ya expresó la necesidad de investigar lo sucedido en la frontera entre Gaza e Israel la semana pasada. No obstante, desde Israel alegan que el país está en condiciones de llevar a cabo una investigación por su cuenta yLa Marcha del Retorno se celebra cada viernes desde el mes de marzo en varios puntos de la Franja de Gaza y, coincidiendo con la Nakba o Catástrofe, el aniversario de la creación de Israel.