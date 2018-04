Un jurado declara culpable al humorista estadounidense Bill Cosby por tres cargos de agresión sexual agravada

Un cartel en contra del cómico estadounidense Bill Cosby en el que se lee: "No permitan que los violadores salgan libres", a la salida del Tribunal de condado Montgomery.

El humorista estadounidense Bill Cosby ha sido declarado culpable deen la casa del actor hace 14 años por un jurado en el estado de Filadelfia, que le ha condenado por tres cargos de agresión sexual agravada, según ha informado el diario The New York Times.El juez Steven T. O'Neill no ha fijado una fecha para condenar a Cosby por los tres cargos:Todos ellos son delitos mayores y cada uno punible conEl caso se ha centrado en el testimonio depor drogarla y abusar de ella en 2004, cuando era empleada del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Temple.Se trata deldesde que comenzó el movimiento #MeToo en 2017 y muchos han considerado el veredicto como un momento decisivo. La Organización Nacional de Mujeres ha calificado el veredicto como un "en todas partes".A pesar de que Cosby, de 80 años, ha sido, las acusaciones de Constand son las únicas que han resultado en cargos criminales.