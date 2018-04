La ministra del Interior británica,, presentó este domingo su dimisión tras conocerse que ha planteado cuotas de deportación de extranjeros, informa la BBC Este domingo el diario The Guardian publicó una carta en la que Rudd informaba a la primera ministra, Theresa May, de su intención de deportar un 10% más de inmigrantes ilegales "en los próximos años",En la tarde del domingo Rudd telefoneó a May para informarle de su decisión de renunciar al cargo tras lasde la oposición.Un portavoz del 10 de Downing Street citado por la BBC confirmó que "la primera ministra ha aceptado esta noche la dimisión de la ministra del Interior".