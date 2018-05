La sección más conservadora del partido de Merkel propone quitar ayudas a países que impidan la expulsión de inmigrantes

La sección más conservadora de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera la canciller alemana, Angela Merkel , se mostró partidaria de recortar o incluso de retirar las ayudas al desarrollo a aquellosa los que se les ha negado el asilo en la potencia europea, informa Europa Press."Las repatriaciones a menudo no llegan a efectuarse porque las personas que deben abandonar Alemania no reciben ningún documento de las embajadas de sus países de origen", criticó el jefe de Gobierno de la región de Sajonia,, en declaraciones que hoy publica el dominical Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung "Esto debe tener consecuencias. No podemos estar pagando ayudas al desarrollo y que estos países", agregó Kretschmer.De la misma opinión se ha mostrado el ministro del Interior de la región de Baviera,, miembro de la Unión Cristianosocial (CSU), el partido hermano de la CDU de Merkel, quien propuso que los pagos a terceros países esténcon Alemania en procesos de expulsión."Unno debería verse favorecido mediante ayudas al desarrollo", ha recalcado.Alemania debate desde hace días posibles modificaciones en la actual ley de asilo después de un incidente que ha acaparado numerosos titulares: en la región de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, al menos 150 refugiadosEl caso terminó con el joven de 23 años detenido. Desde la organización de ayuda a los refugiados Pro Asyl criticaron posteriormente el incidente, señalando quecomo ejemplo de la necesidad de impulsar un endurecimiento de la ley de asilo.