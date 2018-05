La falta de acuerdo político aboca a Italia a nuevas elecciones

Elecciones en verano

El presidente de Italia,, ha anunciado este lunes el fracaso de los contactos para formar gobierno y ha propuestoque guíe al país hacia la celebración de nuevas elecciones en otoño, si bien los principales partidos ya han rehusado pactar un ejecutivo interino y han reclamado una votación inmediata, informa Europa Press.Mattarella había convocado unaeste lunes en un último esfuerzo por resolver la crisis política que desataron las elecciones del 4 de marzo, en las que ganaron la coalición conservadora formada por La Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia, por suma de votos, y el Movimiento 5 Estrella (M5S), como partido.En un principio, tanto la coalición como el M5S se mostraron, pero el veto de la formación antisistema a Forza Italia —partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi— lo ha impedido. Tampoco ha sido posible pactar con el Partido Democrático de Matteo Renzi."Después de las consultas de hoy (...)", ha declarado desde el Palacio del Quirinale Mattarella, que ha excluido expresamente la posibilidad de "un gobierno en minoría" convencido de que abocaría igualmente a nuevos comicios.Mattarella ha explicado que las partes le han pedido más tiempo para continuar las consultas y, aunque se ha mostrado dispuesto, ha considerado que, por lo que ha esbozado una solución propia."Permitid que surja", ha pedido. Estaría en pie hasta diciembre y, si en el ínterin se logra un acuerdo político para poner en marcha un verdadero ejecutivo, entonces éste asumiría las riendas del país sin tener que llegar a fin de año. Una vez expirado el plazo, habría elecciones., ha señalado. El MS5 y La Liga ya han planteado esta opción proponiendo como fecha el 8 de julio. Mattarella ha recordado en este sentido que "siempre se ha evitado votar en verano" para favorecer la participación electoral y, en consecuencia, ha abogado por sacar las urnas en otoño.Mattarella ha lamentado que, si finalmente no hay acuerdo entre dichos bloques, "seráque una legislatura concluye sin ni siquiera haber comenzado". Por ello, ha pedido a los partidos actuar con la mayor responsabilidad.El jefe de Estado ha enfatizado la necesidad de que Italia cuente con u—inmersa en su propia catarsis por el Brexit— y de aprobar unos presupuestos generales para evitar la "especulación" en los mercados financieros., en el Parlamento, entre estas soluciones alternativas: un gobierno neutral plenamente al cargo hasta final de año o nuevas elecciones de forma inmediata", ha instado.Los líderes de La Liga y el M5S, Matteo Salvini y Luigi di Maio, respectivamente, ya han respondido a la oferta de Mattarella y la han rechazado, insistiendo en que los italianos. No hay espacio para un gobierno de tecnócratas", ha contestado Salvini, según informa la prensa local. El jefe de La Liga ha reiterado que o se da paso a un gabinete de centro-derecha o se vota el 8 de julio. Además, ha confiado que en este caso los italianos apostarán por la coalición conservadora."No confiamos en un gobierno neutral, sinónimo de un gobierno técnico.", ha escrito Di Maio en Twitter.