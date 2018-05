El fiscal del #MeToo dimite tras ser acusado de abusos y maltrato por cuatro mujeres

Statement from Governor Andrew M. Cuomo on New York Attorney General Eric Schneiderman pic.twitter.com/yiN2T7dIUx — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 8 de mayo de 2018

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman , ha presentado sudespués de que abusos y malos tratos por su parte, según ha informado la cadena de televisión CNN."Ha sido un gran honor y un privilegio servir como fiscal general para la gente del estado de Nueva York. Durante las últimas horas se han hecho, las cuales he rechazado", ha aseverado en un comunicado."Aunque estas acusaciones no están relacionadas con mi conducta profesional o con las operaciones de la oficina,con eficacia en un momento crítico. Por ello dimito este 8 de mayo", ha explicado.La renuncia ha sido presentada tan sólo unas horas después de que cuatro mujeres aseguraran a la revista The New Yorker que Schneiderman abusó de ellas. El fiscal, por su parte, ha insistido en que "" y ha rechazado tales acusaciones."En la intimidad y privacidad de las relaciones he mantenido relaciones sexuales que involucraban un", ha explicado Scheiderman que, según el gobernador del estado norteamericano, Andrew Cuomo , será sometido a las investigaciones pertinentes.Schneiderman se ha mostrado en numerosas ocasiones como una figura crítica con el presidente, Donald Trump, y su gobierno. Asimismo, ha apoyado el movimiento #MeToo encontra las mujeres que surgió en torno al caso de Harvey Weinstein. Cuomo había insistido con anterioridad en que el fiscal presentara su dimisión. "Nadie se encuentra por encima de la ley, ni siquiera el fiscal general de Nueva York. Le pediré al fiscal de distrito apropiado que abra unay actúe según lo requieran los hechos", ha expresado."Mi opinión personal es que, dado el patrón de hechos y las acusaciones reflejadas en el artículo, no creo que Schneiderman pueda seguir trabajando como fiscal general y, por el bien de la oficina,", ha aseverado Cuomo.