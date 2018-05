Trump adelanta a Macron que Estados Unidos romperá el acuerdo nuclear con Irán, según 'The New York Times'

Irán buscará su propio desarrollo

El presidente de Estados Unidos,, ha adelantado este martes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron , que este mismo martes anunciará lasuscrito en 2015 con Irán, según una fuente citada por el periódico The New York Times Ambos mandatarios han hablado por teléfono, pero de la conversación solo ha trascendido en términos oficiales una. En ella, la Presidencia gala se limita a confirmar la llamada y a incluir entre los temas tratados "cuestiones relativas a la paz y la estabilidad de Oriente Próximo".Una fuente conocedora de esta conversación ha asegurado al diario estadounidense que Trump le ha trasladado a Macron que, a pesar de los llamamientos lanzados en las últimas semanas por el resto de países implicados en las negociaciones, entre ellos Francia.Macron abogó públicamente por una renegociación para incluir, pero aparentemente a Trump no le habrían convencido las propuestas y optará por sacar a Estados Unidos de un acuerdo que cuenta entre sus avales con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.Un portavoz diplomático de Reino Unido también ha admitido este martes quesobre lo que pueda anunciar Trump a las 14.00 (seis horas más en la España peninsular). "Sin embargo, tenemos que esperar y ver lo que dice exactamente", ha afirmado a los medios, según la agencia Reuters.El presidente de Irán, Hasán Rohani, había insistido este martes en que la nación persa buscará su propio desarrollo si su homólogo estadounidense finalmente decidía abandonar el acuerdo nuclear. "Tanto si hay sanciones como si no,. Esto es muy importante para el desarrollo de nuestro país", dijo Rohani en un discurso transmitido por la televisión estatal y recogido por Europa Press.No obstante, subrayó que "la base de la política exterior (de Irán) es tener unaspara todas las partes con el resto del mundo". "Por supuesto, puede haber circunstancias especiales y excepcionales", apostilló en una alusión indirecta a Trump. "Pero estoy seguro de que las dejaremos atrás cuanto antes", ha confiado.En un tono más duro, el vicepresidente, Eshaq Jahangiri, recalcó que Irán está preparado para "cualquier posible escenario". "Si Estados Unidos viola el acuerdo,", expresó, citado por la agencia de noticias Tasnim.Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró quepor parte de Estados Unidos. "Los estadounidenses quieren que el pueblo iraní se rinda y volver a participar en la vida política de Irán", dijo su número dos, Hosein Salami, antes de recordar el apoyo de Washington a Irak durante la guerra entre ambos países entre 1980 y 1988.Así, sostuvo que "la guerra terminó" pero que "continuó en su dimensión política y económica", según informó la agencia iraní de noticias FARS. "Está claro quey que puede defender a su propio pueblo", manifestó."Nuestra nación no tiene miedo a las sanciones estadounidenses o a un ataque militar. Nuestros enemigos, incluidos Estados Unidos, el régimen sionista —en referencia a Israel— y sus aliados en la región deben saber que", sentenció.El Grupo 5+1 —formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China— firmó con Irán en 2015 unde la República Islámica a cambio de la retirada progresiva de las sanciones internacionales en su contra.Desde entonces, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha verificado elpor parte del régimen de los ayatolás. Sin embargo, Trump asegura que Teherán lo ha vulnerado y ha amenazado con retirar a Washington del mismo.Los demás países firmantes han intentado persuadir a Trump de que mantenga el tratado internacional. Occidente se ha mostradocomo cesión al magnate neoyorquino, pero Rusia, China y el propio Irán han rechazado esta opción.