Israel bombardea posiciones iraníes en Siria en respuesta a disparos contra los Altos del Golán

The strikes tonight were in response to the rockets that the Iranian Quds forces launched towards IDF forward posts in the Golan Heights. No injuries or damage were reported in the Iranian attack, & no hits were located in Israel — IDF (@IDFSpokesperson) 10 de mayo de 2018

Iranian Quds force fired 20 rockets towards forward IDF positions on Golan Heights. Several rockets intercepted. No Israeli casualties.

The IDF views this Iranian attack with severity. More to follow — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) May 9, 2018

Objetivos golpeados

Siria confirma objetivos alcanzados

The IDF has struck dozens of Iranian military targets in Syria in response to the Iranian rocket attack against Israel. Quds force is behind attack and has played the initial price. IDF remains ready for various scenarios but does not seek to escalate the situation. pic.twitter.com/4rC8gHK2LG — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 10 de mayo de 2018

ha llevado a cabo esta madrugada elgolpeando varias decenas de objetivos iraníes en el país vecino en respuesta al disparo de cohetes por parte de efectivos iraníes contra los Altos del Golán, un ataque del que Israel ha acusado directamente a la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución y a su comandante, el general Qassem Soleimani.Según ha informado el Ejército israelí, los aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han atacado decenas de objetivos militares pertenecientes a la Fuerza Quds en territorio sirio "en respuesta a los cohetes que las fuerzas iraníes lanzaron"."La Fuerza Quds iraní disparó", ha indicado el portavoz del Ejército israelí, el teniente Jonathan Conricus, precisando que varios de los proyectiles fueron interceptados y que no se han producido víctimas israelíes en los hechos.El Ejército israelí ha defendido que "estaes una prueba más de las intenciones detrás del establecimiento del régimen iraní en Siria y". En este sentido, EJConricus ha dejado claro que aunque el Ejército israelí "está preparado para varios escenarios no busca escalar la situación". Según destaca la prensa israelí, esta es la primera ocasión en quePor su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ha confiado en que se haya "terminado este capítulo y". En declaraciones a la prensa en Tel Aviv recogidas por Reuters, Lieberman ha indicado que Israel ha golpeado "casi toda la infraestructura iraní en Siria".incluyen, un recinto militar y logístico cerca de Damasco,en el aeropuerto internacional de la capital, así como otras instalaciones, puestos militares y material militar, incluida la lanzadera iraní de cohetes Grad y Fajr 5 con la que se disparó a Israel, según el diario Jerusalem Post, que ha cifrado en unos"El ataque de las IDF sobre Siria se ha llevado a cabo en el marco de una, en base a sólida información de inteligencia y a las altas capacidades de la fuerza aérea", ha explicado el portavoz del Ejército, el general de brigada Ronen Manelis, al diario Yediot Ahronot."A la Fuerza Quds le llevará meses recuperarse del golpe israelí", ha sostenido Manelis, que ha sostenido que "este ataque es un mensaje a quien quiera que busque dañarnos y minar a Israel y su soberanía, especialmente ante sus propios ciudadanos". "Las IDF ", ha prevenido.Una fuente de seguridad israelí consultada por el diario Haaretz ha indicado que el de este jueves es el mayor ataque realizado por Israel en Siria desde que firmó con este país un acuerdo de desvinculación en mayo de 1974. Al parecer, el Ejército israelí habría advertido a Siria de que no responda al ataque, además de, de que iba a producirse.Por su parte, la agencia oficial siria SANA ha informado, citando a una fuente militar, de que la defensa antiaérea del Ejército ha conseguido interceptar "misiles disparados por el enemigo israelí, mientras tanques israelíes dispararon contra la ciudad de Al Baath, capital de la provincia de Quneitra,".Según dicha fuente siria, "aviones israelíes desde el interior de los territorios ocupados —en referencia a los Altos del —Golán habían lanzadolos derribó uno detrás del otro". No obstante, ha reconocido que algunos de los misiles consiguieron alcanzar brigadas de defensa antiaérea, estaciones de radar y depósitos de municiones.