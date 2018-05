Más de 250 niños heridos de bala durante la actual ola de protestas en Gaza

Bloqueo

Más dedurante las protestas que se suceden en la Franja de Gaza todos los viernes desde el pasado 30 de marzo , ante las cuales las fuerzas de seguridad israelíes están respondiendo con, advirtió Save the Children Según Europa Press, de las más de, al menos 250 corresponden a disparos de bala según los datos recabador por el Ministerio de Salud gazací, que incluye entre las víctimas a. La cifra podría ser mucho mayor, en la medida en que no están claros los detalles correspondientes a casi 200 casos más, al margen del medio millar analizado.Las directora de Save the Children para el Territorio Palestino Ocupado, Jennifer Moorehead, reclamó en un comunicado a todas las partes que protejan a los civiles. "Estamos profundamente preocupados por el elevado número de niños que han sido", expresó Moorehead, que comparte con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ( Acnudh ) la percepción de que Israel está haciendoEn este sentido, respaldó el llamamiento del secretario general de la ONU,, para que se lleven a caboy los responsables de los posibles abusos rindan cuentas ante la Justicia. "Instamos firmemente a todos los manifestantes a mantener la paz, y pedimos a todas las partes que aborden las causas a largo plazo de este conflicto", añadió.A través del Centro de Desarrollo MAAN, una ONG socia que proporciona apoyo psicológico y servicios de referencia para los heridos, Save the Children atendió sobre el terreno a más de 200 niños, incluidos más de 125 por disparos con munición real, desde que estallaron las protestas.Moorehead recordó que la Franja de Gaza llevay "ha sufrido tres guerras de las cuales nunca se ha recuperado completamente". El fracaso de la reconciliación entre las principales facciones palestinas y lacontribuyen a agravar los problemas."Esto ha significado que unaen Gaza haya ido de mal en peor en casi todos los aspectos de la vida. El empleo, la educación, la electricidad, la salud y el saneamiento se han visto negativamente afectados ", añadió la responsable de Save the Children.Esta situación tiene un efecto "devastador" para los niños, advirtió,. "Los niños y las familias le cuentan a nuestro personal que están perdiendo la esperanza de que las condiciones mejoren", lamentó Moorehead.