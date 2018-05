Una veintena de palestinos muertos en las protestas en la frontera de Gaza

Una veintena deeste lunes por los disparos de las fuerzas israelíes en el marco de lashoras antes de la inauguración de la nueva Embajada estadounidense en Jerusalén, según el último balance ofrecido por fuentes sanitarias palestinas.Los nuevos fallecidos elevan ade las fuerzas de seguridad israelíes desde que comenzaron las protestas el pasado 30 de marzo. Israel ha argumentado que emplea munición real parao sea asaltada.Además, al menosreal empleada por los soldados israelíes este lunes, según responsables sanitarios palestinos.Está previsto que, el 70 aniversario de la creación de Israel, mientras los altavoces de las mezquitas de Gaza llaman a los palestinos a sumarse a la llamada la marcha.El balance de muertos en las protestas ha generado, pero Estados Unidos, que ha provocado las iras de los países árabes con el traslado de su Embajada a Jerusalén desde Tel Aviv, ha respaldado a Israel en su acusación contra el movimiento islamista Hamás deEl Ejército israelí, que ha enviado ha lanzado octavillas en el enclave este lunes, advirtiendo a los palestinos de "no servir de instrumento a Hamás" o acercarse o provocar daños en la valla fronteriza. Pese a ello, miles de palestinos se han concentrado en cinco puntos a lo largo de la frontera."Hoy es el gran día cuando cy al mundo que no aceptaremos permanecer ocupados para siempre", ha sostenido Alí, un profesor de ciencias de Gaza que rechaza ofrecer su nombre completo. "Muchos puede que se conviertan en mártires hoy, demasiados, pero el mundo escuchará nuestro mensaje. La ocupación debe terminar", ha añadido.Las protestas está previsto que culminen este martes, el día que los palestinos conocen como Nakba (catástrofe) cuando, en 1948, comenzó el éxodo de cientos de miles de ellos de sus hogares por la creación del Estado de Israel.El Ejército israelí argumenta que sus tropas estánde enfrentamiento. Testigos palestinos han indicado que aviones israelíes tambiéneste lunes para quemar los neumáticos que los manifestantes han colocado para prenderlos fuego y lanzarlos rodando contra la valla.Asimismo, las fuerzas israelíes también han lanzadode protesta que se han instalado a lo largo de la frontera, según testigos.El ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, ha declarado a la radio israelí que Israel tratará la valla fronteriza con Gaza como un "muro de hierro" y que cualquiera que se acerque a ella será tratado como "un terrorista".Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ha dejado claro quede perturbar las celebraciones" por el traslado de la Embajada estadounidense."Mi recomendación a los residentes de Gaza: No os dejéis cegar por (el líder de Hamás en Gaza, Yehya al) Sinwar, que está enviando a vuestros hijos aNosotros defenderemos a nuestros ciudadanos con todas las medidas y no permitiremos que la valla sea atravesada", ha prevenido.