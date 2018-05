Israel lanza octavillas y gases lacrimógenos para impedir acercamientos a la valla fronteriza de Gaza

Palestinians at the March of Return camp shoot down an IDF drone. #Gaza #Israel pic.twitter.com/FYdkttbcfZ — Joe (@Jtruzmah) May 14, 2018

Gazans Protest Transfer of U.S. Embassy to Jerusalem with Chants of "Death to America" - Scenes from Gaza "Return March" pic.twitter.com/6UlMCMmkJL — MEMRI (@MEMRIReports) May 14, 2018

Oh my! The moment Palestinians take down an Israeli drone that was dropping tear gas grenades and flaming material on the tents! #مليونية_العودة pic.twitter.com/rQlj8jzYC5 — Muhammad Smiry Gaza (@MuhammadSmiry) May 14, 2018

Las Fuerzas de Defensa de Israel hanen territorio de la Franja de Gaza desde primera hora de este lunes paraen la víspera del último día de manifestaciones de protesta para reclamar el retorno de los refugiados palestinos.Se espera quecoincidiendo con el septuagésimo aniversario de la fundación del Estado de Israel y el día en que se va a abrir oficialmente la nueva Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. En la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lasy han herido en la pierna a un manifestante palestinos, según han informado médicos y testigos palestinos.Las movilizaciones, celebradas en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno, alcanzarán su clímax este martes, el día en que los palestinos recuerdan la Nakba (Catástrofe), cuando en 1948 cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus hogares.El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, ha prometido grandes movilizaciones de masas en eldurante los próximos dos días.Las autoridades de Israel acusan a Hamás de estar utilizando las protestas como una cobertura paray contra los militares israelíes destacados en esa zona. Hamás ha negado esas acusaciones.Las octavillas lanzadas por las Fuerzas de Defensa de Israel aconsejan a los residentes gazatíes que no se aproximen a la valla fronteriza ni "intenten sabotearla". Las octavillasy piden a los residentes que no se dejen utilizar como "herramienta" a favor de Hamás.También señalan que las fuerzas militares israelíes "continuarán operando contra los que desean". Las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 45 palestinos desde que comenzaron las protestas el 30 de marzo, según datos de las autoridades sanitarias palestinas, sin que se hayan registrado bajas israelíes.a las manifestaciones ha recibido críticas internacionales.Las Fuerzas de Defensa israelíes sostienen que sus tropas están actuando para defender la frontera y que disparan de acuerdo con sus reglas de enfrentamiento. Testigos palestinos han dicho que laspara quemar los neumáticos que los manifestantes han acumulado para incendiarlos y llevarlos hacia la valla fronteriza posteriormente.Varios testigos han dicho que los israelíes tambiénhacia las tiendas de campaña instaladas cerca de la valla fronteriza de Gaza con Israel. El ministro de Educación de Israel, Naftali Bennett, ha contado a Israel Radio que el Gobierno tratará la valla fronteriza como "un muro de hierro" y que