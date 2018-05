"Hamas is paying these people. They're pushing civilians, women, children into the line of fire with the view of getting casualties," Israeli PM Netanyahu says in an interview with CBS Evening News' @jeffglor. https://t.co/kgkm8sY9E5 pic.twitter.com/7R6lRk10R2 — CBS News (@CBSNews) 15 de mayo de 2018

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que "" en relación a la matanza en la que el Ejército israelí asesinó a más de 60 personas . Lo dijo en una entrevista en Jerusalén para la televisión norteamericana CBS."Lo intentas de todas las maneras. Pruebas. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te quedan malas opciones. Es un mal negocio", declaró en una entrevista para la cadena.El presentador de CBS Evening News, Jeff Glor, le preguntó a Netanyahu si habría algo que hubiera hecho de manera diferente, a lo que respondió: "Bueno, desearía que no hubiera sucedido en absoluto, Hamás está presionando a la gente con la intención de infiltrarse de forma masiva en Israel, declarando abiertamente que. Están pagando a esta gente".El presentador preguntó al primer ministro israelí sobre la afirmación de que los manifestantes son pagados por intentar cruzar la frontera, a lo que Netanyahu contestó: "Están empujando a civiles, mujeres y niños a la línea de fuego con el objetivo de obtener víctimas"."Tratamos de minimizar las bajas. Están, lo cual es horrible", sostuvo Netanyahu.Ante la pregunta del periodista de si el Ejército israelí ha ido demasiado lejos, Netanyahu contestó que no conocía a ningún Ejército que hiciera las cosas de forma diferente. "Ustedes intentan otros medios. Usan todo tipo de medios.Es un mal negocio. Lo intentan, disparan a la rodilla y, a veces, no funciona. Estas cosas son evitables. Si Hamás no los hubiera empujado allí, entonces no hubiera pasado nada", dijo.El presentador preguntó qué ocurrirá con Gaza, que se encuentra al borde del colapso: "Bueno, en primer lugar, vamos a entender por qué está al borde del colapso, porque la Autoridad Palestina ha dejado de darles dinero", dijo Netanyahu. "El dinero que normalmente les daban, dejaron de dárselo, por eso, se encuentran en crisis financiera. Han recibido menos dinero ey para las cosas que están haciendo ayer, esa es la razón por la cual Gaza está en crisis."En cuanto a Hamás, el presentador de la CBS le preguntó a Netanyahu si planea como objetivo a alguno de sus líderes. "", respondió y afirmó que no ve ninguna circunstancia en la que esté dispuesto a conversar con Hamás en el clima actual. "¿De qué voy a hablar?" dijo él. "Quiero decir, si alguien dijera: '¿Podrías hablar con Al Qaeda? ¿Tendrían discusiones con Bin Laden?' ¿Acerca de?".“Las tensiones no solo están aumentando en Gaza –agregó–,en respuesta al lanzamiento de cohetes iraníes contra los Altos del Golán”. A la pregunta de si están en guerra con Irán, contestó: "Están en guerra con nosotros". "Nunca buscamos enemistad con Irán. Ellos declararon abiertamente que su objetivo es aniquilarnos. Todos los días", añadió.En cuanto a esta escalada de violencia, no solo en Gaza, sino con Irán, afirmó: “Ya no nos enfrentamos a los ejércitos árabes. Hemos logrado la paz con dos de ellos, una paz formal, y francamente, creo que tenemos una paz informal con muchos de los otros estados árabes., aunque es un país pequeño, es un país muy fuerte y la fortaleza trae paz. El mayor problema al que nos enfrentamos es Irán, “un régimen terrorista que llama ' muerte a Estados Unidos ' y canta 'muerte a Israel'”.El primer ministro de Israel contestó también a la pregunta de si es posible la paz en el futuro: “Ya veo la paz, tenemos paz con Egipto, tenemos paz con Jordania”,, pero no con Hamás.