El ministro socialdemócrata de Finanzas alemán se resiste a aumentar el gasto en Defensa a pesar de los deseos de Merkel

El ministro de Finanzas alemán,, se negó a aprovechar elpara el próximo lustro para incrementar el gasto en Defensa, como esperaba la canciller alemana, Angela Merkel , informa Europa Press."El plus deque se prevé ingresar en los próximos cinco años se va a invertir, sobre todo, en la construcción de infraestructura digital y en una rebaja fiscal", señaló el político socialdemócrata, compañero de coalición de la mandataria, en declaraciones publicadas hoy por el semanario Bild am Sonntag "Una vez invertido,, o en ayuda al desarrollo o en otros proyectos del Gobierno de coalición", agregó Scholz, cuyo partido acabó repitiendo una gran coalición con el bloque conservador de la canciller.Estas declaraciones suponen un jarro de agua fría para Merkel, que hace unos días exhibió públicamente su apoyo a su compañera de partido y ministra de Defensa,, reclamando unaEn el acuerdo de Gobierno de coalición, conservadores y socialdemócratas fijaron como una cuestión prioritaria destinar fondos adicionales del Estado al equipamiento de las tropas así como a políticas de ayuda al desarrollo.En los actuales presupuestos, el Ministerio de Defensa se garantizó. Para 2018, Berlín dispuso 38.500 millones de euros para el departamento militar que dirige Von der Leyen. Para 2019, las cuentas prevén hasta 41.500 millones de euros.Von der Leyen, no obstante, considera que los fondosy pidió al ministro de Finanzas que contemple una ampliación de los mismos.