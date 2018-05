Giuseppe Conte, un profesor del M5S sin experiencia política para gobernar Italia

Un profesor sin experiencia política

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, reveló este lunes quees el elegido por su partido y por la Liga para, confirmando así las especulaciones de la prensa italiana sobre Conte tras reunirse en el palacio presidencial del Quirinale con el presidente, Sergio Mattarella, según informó Europa Press."Giuseppe Conte será un primer ministro político de un gobierno político nombrado por dos fuerzas políticas y con figuras políticas y sobre todo con el", afirmó Di Maio a su salida del Quirinale.. No a las personas que proceden del Grupo Mixto y que entran en otros grupos. Este no era el espíritu que queríamos darle al Gobierno", argumentó Di Maio, según recoge la prensa italiana.Di Maioy está previsto que el jefe de Estado reciba a continuación al líder de la Liga, Matteo Salvini, después de que los dos partidos hayan conseguido cerrar un contrato de gobierno en los últimos días y pactar durante el fin de semana la composición del ejecutivo, incluido el nombre del primer ministro, que no será ninguno de ellos dos.Di Maio explicó en una breve comparecencia ante la prensa que trasladó al presidente "el nombre de la persona que mejor puede sacar adelante el programa" pactado entre los dos partidos y queEl líder del M5S,, aclaró que se tratará de un "gobierno político, que pondrá en el centro las cuestiones políticas" y se mostró satisfecho de que su partido haya logrado incluir en el contrato de gobierno"Obviamente nuestro objetivo era y es mejorar la calidad de vida de los italianos", sostuvo, incidiendo en que también consiguieron imponer el método de "primero discutir los temas y luego discutir los nombres" porque era lo "justo".Por último, confió en que Mattarella dé su visto bueno al gobierno propuesto y que este pueda comenzar su andadura, subrayando que será un, que no pasa por cambios de chaqueta ni la traición al mandato electoral", en referencia a que ambas formaciones fueron las más votadas. En su opinión, haber tenido que esperar 80 días "ha merecido la pena" ya que permitió "tomar un poco de tiempo para hacer reflexiones para que pueda nacer la tercera república".El M5S y la Liga anunciaron el 17 de mayo el acuerdo para la formación de gobierno, después de que el ex primer ministro, eliminando el principal obstáculo, habida cuenta de que Di Maio había dejado claro que no gobernaría con Forza Italia, partido miembro de la coalición de centro-derecha junto a la Liga y Hermanos de Italia., un abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, es elpara dirigir el próximo Gobierno de Italia, informó Europa Press. Conte, de 54 años, es especialista en el arbitraje judicial en el ámbito civil y mercantil y tiene estudios en Roma, Yale, Viena, La Sorbona y Cambridge.Su nombre salió por primera vez a la luz pública durante la campaña de las últimas elecciones, cuando fue presentado como uno de los posibles nombres para ocupar. En su carrera académica enseñó derecho civil y mercantil en la Universidad de Roma III, en la Universidad de Roma LUMSA, en la Universidad de Malta y en la Universidad de Sassari. En la actualidad es profesor en la Universidad de Florencia.En 2010-11 fuey en 2012 fue designado por el Banco de Italia para. Es miembro de la Fundación italiana de Notariado y de varias asociaciones dedicadas al estudio del derecho privado y mercantil.Además participó en varias comisiones de reforma ministerial y escribió monografías y cientos de artículos sobre cuestiones como el derecho familiar, responsabilidad civil o legislación mercantil.