El actual dirigente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido reelegido este domingo, según ha anunciado la presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE) del país, Tibisay Lucena.Según el CNE, la participación en los comicios, mientras que el opositor Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) ha asegurado que la cifra se sitúa por debajo del 30 por ciento, tal y como ha recogido el diario local El Nacional.Maduro se ha hecho con, el 67,7 de los sufragios con el 92,6 por ciento escrutado, por delante del opositor y disidente del chavismo Henri Falcón, de Avanzada Progresista (AP), que ha obtenido 1.820.552 papeletas, según ha informado la cadena Telesur.En tercer lugar se encuentra Javier Bertucci —que ha solicitado una repetición de los comicios ante las denuncias de irregularidades— con 925.042 votos. Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular, se ha hecho con 34.614 votos.Un total 20.526.978 venezolanos en el país y otros 107.284 desde el extranjero estaban llamados a votar en la jornada electoral de este domingo, para la queLa votación comenzó a las 06.00 de la mañana (hora local) y finalizó a las 18.00.Un total de—de un total de 20,5 millones—, según las autoridades. "El pueblo de Venezuela decidió y decidió en paz", ha aseverado Lucena, que ha solicitado a las instancias a nivel nacional e internacional a respetar los resultados de las elecciones., ha indicado Maduro en una clara alusión a Falcón después de ser declarado vencedor. En este sentido, el dirigente venezolano ha proclamado la que ha considerado la "victoria del pueblo" y ha asegurado que se dedicará "por entero a la recuperación económica".Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Maduro ha convocado una nueva jornada de diálogo ydel país, según ha indicado la agencia AVN."Han triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la patria. Celebramos junto al pueblo este nuevo comienzo para conducir la patria hacia la prosperidad definitiva.", ha destacado Maduro."Cuánto me han subestimado a mí y aquí estamos", ha señalado Maduro ante miles de seguidores desde el palacio presidencial. "Tenemos dos años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía", ha añadido tras insistir en que "política" del país.Falcón, por su parte, se ha sumado a Bertucci y ha asegurado que no reconoce los resultados de los comicios dado que son ", por lo que ha exigido la celebración de nuevas elecciones."Es obligatorio para nosotros denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones", ha indicado en su cuenta de Twitter tras asegurar que se ha incurrido en unaEn este sentido, ha acusado a Maduro de "comprar votos y conciencia". "Se configuraron dos delitos:No solo se violentó el acuerdo de garantías sino la Constitución venezolana", ha explicado.Los expresidentes españolesde países iberoamericanos han denunciado que las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Venezuela han sido "una farsa electoral", por lo que han reclamado a la comunidad internacional que noy retiren a sus embajadores en el país sudamericanos, además de denunciar la situación ante el Tribunal Penal Internacional.En opinión de los 23 exmandatarios iberoamericanos, los comicios se han celebrado "bajo un, que es administrado por un Poder Electoral cabalmente controlado por la misma dictadura", con "el único fin de encubrir la prórroga de Nicolás Maduro Moros y su ejercicio de facto de la Presidencia de la República".Los 23 expresidentes han asegurado que resulta "aún más grave" el contexto de las elecciones, precedidas de "y militares ante la omisión cómplice del Ministerio Público en las instalaciones irregulares donde se deposita a los presos políticos" y por "la inmoral compra de petróleo en el extranjero para subsidiar a la República de Cuba, en medio del colapso total de la economía y del orden social en Venezuela".A este contexto, según Aznar, González y los otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos, se suman "las secuelas de muertos por la violencia criminal desbordada, la hambruna o la falta de atención sanitaria, masivas migraciones de la población que desintegran familias y comunidades, obras todas del despilfarro, de la, que ha llevado al país a un endeudamiento ilimitado, al default, a la devaluación de la moneda, y una hiperinflación que no tienen precedentes o paralelos en la historia del mundo".Además, los expresidentes iberoamericanos, en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.En esta misma línea, los exmandatarios han pedido a los países firmantes del Estatuto de Roma que denuncien ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) el informe sobre "los" de Maduro que ha preparado la Secretaría General de la OEA."Exigimos se resuelva integralmente la, la urgente liberación de los presos políticos, y medidas de protección de la vida e integridad personal para los líderes de la oposición verdadera que aún permanecen en Venezuela", han concluido.El comunicado conjunto ha sido firmado por los expresidentesÓscar Arias (Costa Rica); Nicolás Ardito (Panamá); Belisario Betancur (Colombia);(Argentina); Felipe Calderón (México); Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador); Vicente Fox (México); Eduardo Frei (Chile); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Ricardo Lagos (Chile); Andrés Pastrana (Colombia); Luis Alberto Lacalle (Uruguay); Jamil Mahuad (Ecuador); Mireya Moscoso (Panamá); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Julio María Sanguinetti (Uruguay);(Colombia); y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).El expresidente del Gobierno españolha sido abucheado a la salida del Colegio Municipal Andrés Bello de Chacao, en Caracas, que ha visitado en calidad de observador durante las elecciones presidenciales de este domingo.A la salida del colegio, Zapatero ha cruzado unas palabras con un reportero de la cadena NTN24, quien le reprochó que avalara las elecciones.", ha declarado Zapatero.Entonces se subió a un coche negro con las lunas tintadas fuertemente escoltado y su comitiva ha salido de forma precipitada de la zona entre el lanzamiento de algunos objetos."Hasta cuándo vamos a tener a este delincuente de Zapatero aquí metido en las elecciones de nosotros. Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo.", ha reprochado una transeúnte tras la salida de Zapatero.