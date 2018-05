PICTURED: Harvey Weinstein arriving at the 1st Precinct in Lower Manhattan to be charged for sexual assault https://t.co/hrlw73wuM5 pic.twitter.com/dykJyRKasJ — New York Daily News (@NYDailyNews) 25 de mayo de 2018

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein quedó libre tras pagar una fianza de un millón de dólares. La mañana de este viernes, se entregó a la policía de la ciudad de Nueva York, meses después de ser apartado de la cima de Hollywood por, informa Europa Press.Weinstein llegó a las dependencias policiales poco antes de las 7:30 horas de la mañana (hora local). Los agentes de policía lo escoltaron hacia el interior mientras decenas de periodistas se agolpaban a las puertas de las instalaciones para tomar fotos. El portavoz de Weinstein Juda Engelmayer y su abogado Benjamin Brafmansobre la entrega que fue reportada inicialmente por el New York Daily News.Pero Brafman sí habló después de que Weinsten compareciera ante un tribunal. El abogado insistió en que su defendido asegura que las relaciones sexuales siempre tuvieron consentimiento y que "y existe la intención de proceder rápidamente para rechazar estos cargos".El juez fijó una. Además,el tribunal mantiene retenido su pasaporte.Más deacusaron al cofundador del estudio Miramax y The Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones . Estas denuncias dieron lugar al movimientoen el queen los negocios, el gobierno y el entretenimiento. Weinstein negó tener relaciones sexuales sin consentimiento.El exejecutivo será acusado por el testimonio de al menos una de sus denunciantes, Lucia Evans, una exaspirante a actriz que relató a la revista New Yorker que WeinsteinEl Departamento de Policía de Nueva York y la fiscalía del distrito de Manhattan no confirmaron las noticias.Desde que las acusaciones se hicieron públicas, los pesos pesados de la industria del entretenimiento, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood. El consejo directivo de Weinstein Co lo despidió y en marzo, la compañía se declaró en bancarrota.Entre las actrices que acusaron públicamente a Weinstein de conducta sexual inapropiada están Uma Thurman, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey Rose McGowan o Cate Blanchett.