Colombia celebra este domingo sus primeras presidenciales en paz

Una Colombia en paz

Segundo referéndum

La gran oportunidad de la izquierda

Los colombianos votan este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales., por lo que en realidad estos comicios servirán para filtrar a los dos aspirantes que realmente lucharán por la Casa de Nariño el 17 de junio, enfrentando visiones sobre el acuerdo de paz con las FARC, tema central de la campaña.Más de 36 millones de colombianos están llamados a las urnas este 27 de mayo, a los que se suman otros 819.398 residentes en el extranjero que llevan votando desde el lunes, para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos , aunque solo para los próximos cuatro años, ya quepor el exmandatario Álvaro UribeOcho candidatos aspiran a recoger el testigo de Santos, entre ellos destacados políticos como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras o el jefe negociador del Gobierno en el diálogo de paz con las FARC, Humberto de la Calle. En esta exclusiva lista figuraba también el líder de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, peroLos que verdaderamente tienen opciones de alzarse con la victoria son, candidato de la suma conservadora integrada por Centro Democrático –partido fundado por Uribe– y el conservadurismo del exmandatario Andrés Pastrana, yformada por cinco partidos, incluido Unión Patriótica.Petro comenzó ganando la carrera presidencial en un escenario en el que todavía no se habían definido todas las candidaturas. Sin embargo,, que ahora se sitúa en cabeza, con un 40% de las preferencias y diez puntos de ventaja sobre el ex alcalde de Bogotá.Estos números vaticinan que ninguno conseguirá la llave de Nariño en primera vuelta, para lo cual necesitarían obtener al menos el 50% de los votos más uno, y queen un cara a cara que, previsiblemente, protagonizarán Petro y Duque., un profesor universitario que hace una década se estrenó en política para transformar Medellín dejando atrás el estigma de Pablo Escobar. El abanderado de la Coalición Colombia, formada por la izquierda clásica de Polo Democrático y el Partido Verde, se situaría alrededor del 10%, si bien podría arañar el voto centrista a uno y otro lado.La gran novedad de estos comicios es que, gracias al acuerdo firmado en 2016 por el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otrora la primera guerrilla del país.Los textos de La Habana, negociados durante cuatro años, han permitido reconvertir al grupo armado en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y(ELN), inmerso en su propio diálogo con el Gobierno, obre la "paz completa" soñada por Santos.Paradójicamente, la firma de la paz ha traído consigo un nivel "endémico" de violencia, en palabras de Naciones Unidas, por–disidentes de las FARC, el ELN, cárteles o paramilitares– por el control de los antiguos territorios y (lucrativos) negocios de las FARC.En estos dos años,, han sido asesinados, según datos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía. En respuesta, el Gobierno ha puesto en marcha un operativo de seguridad para este domingo dotado de 155.000 efectivos, entre policías y militares. "Se han dado todas las garantías", ha sostenido Santos.La paz es sin duda el eje central de la campaña. Duque, un prestigioso economista que regresó a Colombia hace solo cuatro años tras una estelar carrera en Estados Unidos,, ya que los demás aspirantes lo defienden sin ambages.–Santos fue galardonado con el Nobel de la Paz–, pero no goza de tal popularidad en Colombia. Cincuenta y dos años de guerra y, la mayoría personas desaparecidas a las que aún se busca, han marcado la psique nacional.El referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016 sobre el acuerdo de paz fue la primera prueba. El no, impulsado exclusivamente por Uribe y Pastrana,(50,21%) obligando a Gobierno y FARC a idear una nueva forma de ratificación que pasó por el Congreso un par de meses después.El exitoso resultado de los expresidentes se ha materializado en la coalición conservadora que representa Duque., que contempla sanciones más beneficiosas que la justicia ordinaria para quienes aporten verdad y(eufemismo de empresarios) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.En las antípodas de Duque, si bien con distinta intensidad, se encuentran los otros siete candidatos. Petro, exguerrillero del M-19 que se define como hijo político de la paz, no solo ha prometido preservar el acuerdo con las FARC, sino quede que abandone las armas.Desde el Gobierno saliente, por su parte, reprochan al uribismo –que ha logrado escorar a Pastrana– su discurso demagógico. Santos explicaba en una reciente entrevista a Europa Press que el acuerdo de paz está blindado por la Corte Constitucional durante al menos tres mandatos.La casi certeza de que el 17 de junio habrá que sacar las urnas de nuevo dibuja un cuadro político completamente distinto. El duelo entre Duque y Petro podría concitar el voto del sí a la paz en torno al autor de la Lista de la Decencia yLa trágica historia de la izquierda en Colombia arranca con ely el oscuro periodo de La Violencia. A la de Gaitán siguió la muerte de numerosos dirigentes y el exterminio del partido político surgido del M-19.Petro tiene ahora la oportunidad de conquistar el poder para la izquierda. Uribe ya rompió en su momento la inercia turnista entre liberales y conservadores con su tercera vía por la derecha y el jefe de Colombia Humana tendrá quePesa en su contray la vinculación que Duque ha tratado de establecer entre Petro y el castro-chavismo –"Vota para que Colombia no sea otra Venezuela", reza un cartel electoral de Centro Democrático–.El reto está servido, pese a que solo será un aperitivo de la verdadera batalla.. Queda ver por qué derroteros transita la Colombia post FARC.