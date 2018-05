Los primeros resultados oficiales correspondientes a los datos procedentes de cuatro circunscripciones confirman unatras el referéndum celebrado este viernes, con un, un 33,6% en contra y una participación del 62,2%, informa Europa Press.Destaca por su claridad el resultado de la circunscripción de Dublín Centro, donde el sí, mientras que el no se quedó en el 23,49%.El primer ministro irlandés, Leo Varadkar , destacó que tras el referéndum, Irlanda tendrá. Varadkar señaló que el resultado, inesperadamente claro a favor del sí, supone unay anunció que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazoA los que han votado no, Varadkar les aseguró que Irlanda "es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más, un poco másy un poco más".El diario de referencia irlandés The Irish times no dudó en calificar la victoria del sí como unaEl Gobierno irlandés propusoy por riesgo físico o mental para la mujer o riesgo para el fetoSin embargo, primero era necesario, que consagra el derecho a la vida del no nacido. Actualmente Irlanda tiene una de las leyes más restrictivas del mundo sobre el aborto debido a la