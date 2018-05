Duque y Petro se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta el 17 de junio

Vamos a devolverle la honorabilidad y la transparencia a las relaciones entre el Ejecutivo y el poder Legislativo. #ElFuturoEsDeTodos pic.twitter.com/E83KEqI55L — Iván Duque (@IvanDuque) May 28, 2018



Gracias @GNavasTalero por su apoyo, para mi su sabiduría y su tenacidad es ejemplo. Vamos a luchar por la Democracia plena, la economía productiva, la Justicia Social y la Paz definitiva para nuestra Patria. https://t.co/WcT0P40tCT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2018



Tranquilidad y seguridad

Fajardo acepta la derrota "con orgullo"

Vargas lamenta el resultado

De La Calle asegura que no es "una campaña perdida"

El candidato conservadorclaramente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, celebradas este domingo, y se disputará la Presidencia esegún datos oficiales con el 99,99 por ciento escrutado.Los datos de la Registraduría otorgan a Duque, candidato del Partido Centro Democrático,(23,73 por ciento)."Hoy los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una, por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una nuestro país", ha aseverado Duque ante sus seguidores al aclarar que no hará "trizas el acuerdo".; queremos dejar claro que la Colombia de la paz es la Colombia donde la paz se encuentra con la justicia, donde hay verdad, hay reparación y hay cumplimiento de penas", ha expresado Duque, que ha dado las gracias al expresidente Álvaro Uribe durante un discurso tras conocer los resultados de la primera vuelta."Por eso quiero ser el presidente que una nuestro país,de Colombia pensando en lo que el país necesita para su progreso", ha afirmado tras hacer un llamamiento a los candidatos derrotados a apoyarle en una segunda vuelta electoral.Duque se enfrentará así a Petro en la segunda vuelta de las presidenciales, que se celebrará, según ha informado el diario local El Espectador, que señala que la tendencia es ya irreversible.El mapa electoral muestra que la Colombia Humana se impuso como mayoría en, Córdoba, Sucre, Atlántico, Cauca, Nariño, Putumayo y Vaupés.Petro, que, ha defendido sus planes de inclusión social para los sectores más desfavorecidos, ha negado tener la intención de llevar a cabo expropiaciones de tierras y ha asegurado que "se puede cambiar la historia de Colombia".con un 7,28 por ciento y 1.407.781 votos, una cifra muy baja dados los cálculos del antiguo vicepresidente, que esperaba obtener el apoyo que le aportaría Cambio Radical. Le sigue Humberto de la Calle con un 2,06 por ciento y 399.123 papeletas.El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó lapresidenciales en una comparecencia nada más comenzar la jornada de votación."Hoy serán las elecciones más, con las mayores garantías para los candidatos y electores", manifestó. "Salgan a votar porque queremos que sea también la elección con más participación en la historia de Colombia", añadió el dirigente.Más de 36 millones de colombianos estaban llamados a las urnas este 27 de mayo, a los que se han sumado otrospara elegir al sucesor de Santos aunque solo para los próximos cuatro años.Fajardo ha lamentado no "haber logrado el objetivo que estaba a punto de lograrse", peroque trabajaron en su campaña hacia la Presidencia.El candidato de Coalición Colombia, Sergio Fajardo,y ha expresado que se siente "orgulloso de decir que". Asimismo, ha reiterado la importancia de la educación en el país y ha instado a sus seguidores a apoyar la lucha contra la corrupción.El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellínpara llegar a la segunda vuelta presidencial. "Una felicitación muy especial para Iván Duque y Gustavo Petro (...) respetamos el resultado de las elecciones y no tenemos ninguna objeción", ha manifestado.En relación con el acuerdo de paz Fajardo ha insistido en quea marcar la vida de los colombianos".El exvicepresidente, que ha asegurado no "arrepentirse de nada de lo que hizo", ha lamentado el resultado después de quedar en cuarta posición. Germán Vargas Lleras ha destacado que, a pesar de no haber obtenido un mejor resultado, "", tal y como recoge el citado diario.Así, el candidato presidencial ha reconocido su derrota y ha agradecido a los colombianos la confianza depositada en él. "Agradecimiento", ha indicado."Nos queda la satisfacción de haberle legado al país, de objetivos. Al Gobierno que sea elegido le recomendamos que tome en cuenta el cúmulo de ideas, de iniciativas, todas realizables", ha añadido.El excandidato liberal se ha despedido de la contienda electoral con un emotivo discurso y ha insistido en que "no se trata de una campaña perdida" tras garantizar queDe la Calle ha agradecido la oportunidad de formar parte de la contienda electoral y ha defendido"La guerra nos unió durante ocho años y¿Dónde quedó el fervor y la fuerza con la que llenamos más una vez las Plazas de Bolívar en todo el país? ¡Hoy más que nunca debemos movilizarnos, debemos vigilar la implementación del Acuerdo!", ha expresado.