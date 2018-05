Cristina Fernández tilda a Macri de "machirulo"

Tratar de loca a una mujer.

Típico de machirulo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 28, 2018

@mauriciomacri :"No hay futuro posible sin energía. Durante años nos hicieron creer que la energía es barata, que no cuesta, que los subsidios no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y más deuda". — Clarín (@clarincom) May 28, 2018

La expresidenta argentina y dirigente opositora Cristina Fernández ha respondido al actual mandatario, Mauricio Macri, tildándole de "machirulo" después de que Macri emplazara al peronismo ade Cristina Fernández.", ha apuntado Fernández a través de su cuenta en Twitter en un mensaje corto y contundente utilizando una expresión utilizada principalmente por las activistas feministas.La palabra que utiliza Kirchner, "machirulo", se utiliza de forma coloquial con, normalmente en círculos feministas y podría ser unFernández responde así a un mensaje de Macri en el que emplaza a los senadores peronistas a" durante la votación que se celebrará el próximo miércoles en la cámara alta sobre las tarifas de los servicios públicos.Macri ha expresado su confianza en que "van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro terminó". "", ha recalcado y ha vuelto a convocar a "todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad".La oposición, encabezada por el kirchnerismo, ha elaborado un proyecto de ley para revertir laque ha obrado el Gobierno de Macri como parte de las reformas económicas que ha llevado a cabo en estos tres años para corregir el rumbo de las finanzas argentinas."Durante años nos hicieron creer que los subsidios eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta (...). Es mentira que los subsidios al gas y a la electricidad no los paga nadie (...) Se pagan con más inflación y más deuda", ha afirmado, según informa el diario argentino Clarín.No obstante, ha asegurado que es consciente de "lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo" de los ciudadanos y ha subrayado que "si hubiera habido otra manera lo hubiera hecho". "¡Qué mas quisiera yo que los argentinos tuvieran todo y más fácil", ha aseverado.Macri ha defendido que no hay "leyes mágicas para volver a los precios de las tarifas del año pasado", instando a los argentinos a seguir el ejemplo de sus vecinosy pagan más por la energía. "Hace más de 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene", ha lamentado.