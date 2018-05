La Fiscalía belga confirma que el asesino de Lieja gritó varias veces "Alá es el más grande"

Los hechos

La Fiscalía federal de Bélgica confirmó que Benjamin Herman, el hombre que este martes asesinó a dos policías y a un civil en Lieja , gritó, así como que existen "razones suficientes" para pensar que se trata de un acto terrorista, aunque evitó confirmar este hecho a la espera del resultado de la investigación que ha iniciado, informa Europa Press."La investigación tiene que mostrar o probar que (el ataque) fue efectivamente motivado por razones terroristas. Por el momento tenemos razones suficientes para, pero no sacamos ninguna conclusión. La investigación mostrará esperamos cuáles fueron exactamente sus motivaciones para cometer estos actos terribles", explicó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio Público Eric Van Der Sypt.Así, la Fiscalía federal asumió la investigación de los hechos porque "los primeros elementos" de la investigación "muestran que podría tratarse de un ataque terrorista". De hecho, el portavoz aseguró que la Fiscalía califica los hechos como uny comoLa investigación se centra ahora, explicó, en determinar si Benjamin HermanAdemás del hecho de que el asesino gritase "Alá es el más grande" en varias ocasiones, el Ministerio Público se basa en que el Hermanque la organización terrorista Estado Islámico sugiere en vídeos que difunde por Internet. También sigue la pista terrorista porque informes de la Policía de LiejaEl asesino, nacido el 12 de enero de 1987, tenía nacionalidad belga y era conocido por haber cometidodesde que era menor de edad y fue enviado a prisión por robos con violencia, consumo de drogas e insubordinación.En el momento del tiroteo, Herman disfrutaba de unque se le había concedido el lunes por la mañana y debía volver a prisión el martes a las 19.30 horas. El juez ha pedido un examen toxicológico de su cadáver.La Fiscalía federal también sospecha que el asesino de Liejaen la localidad de On, poco después de haber salido de la cárcel. Este crimen está siendo investigado de forma paralela por el Ministerio Público de la provincia de Luxemburgo.Este martes a las 10.30 horas, Herman atacó por la espalda con un cuchillo a dos policías a las que después robó el arma para a continuación disparar sobre ellas.. Después entró "varias veces" en una cafetería, de la que salió "inmediatamente" tras ver que "no había nadie allí".Posteriormente abrió fuego contra un vehículo yque se encontraba en el interior del coche. Después gritó varias veces "Alá es el más grande" y entró en un colegio, donde tomó a una mujer como rehén.El asesino salió del edificio gritando de nuevo "Alá es el más grande" y abriendo fuego contra varias unidades de Policía que habían llegado al lugar.en este intercambio de disparos, en el que también resultaron heridos cuatro agentes.