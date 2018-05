Un jurado de EEUU imputa por violación a Harvey Weinstein

Un gran jurado estadounidense ha imputado este miércoles al productor Harvey Weinstein por, según ha informado la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.La oficina de Cyrus Vance ha señalado que "esto lleva al acusado un paso más cerca de lapor los que ahora está imputado", tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.Asimismo, ha resaltado que su oficina "". "El reciente ataque del acusado contra la integridad de los supervivientes y el proceso legal es previsible", ha manifestado, antes de expresar su "confianza" en que "cuando el jurado escuche las pruebas, rechace estos ataques".Weinstein, que, se entregó el viernes a la policía de Nueva York personándose en la comisaría del barrio de Tribeca. Posteriormente fue liberado con cargos bajoacusaron al cofundador del estudio Miramax y The Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones. Estas denuncias dieron lugar al movimiento #MeToo en el que cientos de mujeres han acusado públicamente a hombres poderosos en los negocios, el gobierno y el entretenimiento. Weinstein ha negado tener relaciones sexuales sin consentimiento.Entre las actrices que acusaron públicamente a Weinstein de conducta sexual inapropiada están, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey, Rose McGowan o"El señor Weinstein siempre ha mantenido que nunca ha tenido un comportamiento sexual no consentido con nadie. Nada sobre el procedimiento de hoy cambia la postura del señor Weinstein. Se ha declarado no culpable y", afirmó la semana pasada el abogado de Weinstein, Ben Brafman."Muchas de estas acusaciones se deben haber hecho, sobre hechos que supuestamente ocurrieron hace muchos años", dijo Brafman en parte. "Puedo anticipar que cuando sean sometidas a un interrogatorio, en el caso de que lleguemos tan lejos, las mujeres que hicieron estas acusaciones no se creerán las mismas. Suponiendo que obtengamos 12 personas justas que no hayan sido consumidas por el movimiento que tiene tomado este caso", dijo."El señor Weinstein no inventó el casting de sofá en Hollywood y en este caso no estamos juzgando si eso es una", sentenció.Desde que las acusaciones se hicieron públicas, los pesos pesados de la industria del entretenimiento se han distanciado de Weinstein, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood. El consejo directivo de Weinstein Co lo despidió y en marzo,