El líder de la Liga Norte argumenta que están "salvando vidas" con la política de expulsión de inmigrantes

El nuevo Gobierno italiano

El ministro del Interior italiano y líder de la Liga Norte,, defendió este domingo larecogida en el programa de gobierno y argumentó que con la misma "se salvan vidas" al"Con los inmigrantes no tenemos una línea dura, sino de sentido común.", sentenció durante un acto de campaña para las elecciones municipales celebrado en Catania, según indicó el diario italiano Corriere della Sera en una noticia recogida por Europa Press. "Basta de una. No nos quedaremos sin hacer nada mientras siguen los desembarcos, y desembarcos, y desembarcos.", argumentó el líder de ultraderecha.En ese sentido, el dirigente italiano defendió los acuerdos con los países de origen porque, cree, no se puede enviar a nadie a un. También aspira a "evitar las partidas" y prevenir así los naufragios que han convertido "el". "La vida es sagrada y para salvarla debemos evitar que las personas salgan en armatostes al mar. Haré todo lo posible por trabajar con esos gobiernos para evitar la partida de los desesperados quecuando no hay ni trabajo para los italianos", indicó.Salvini arremetió contra la UE por la llegada de inmigrantes "". "", aseguró, al tiempo que recordaba el alto coste de proporcionar asistencia a los solicitantes de asilo y los trámites burocráticos que conlleva.El acuerdo de gobierno entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas constata la presencia de unosy aboga por impulsar procesos dea países de origen considerados seguros y a terceros países, lo que desató la inquietud ante la posibilidad de que se produzcanTambién habló este domingo, otro líder de la extrema derecha italiana –en este caso, del Movimiento 5 Estrellas–, principal respaldo junto a la Liga de Salvini del nuevo, que tomó posesión el viernes . Di Maio, ministro de Trabajo e Industria, anunció cambios en la, aprobada en 2015."La gente no solo no tiene seguridad (laboral) para casarse.", apostilló Di Maio en un texto publicado en Facebook. "Si queremos fortalecer la economía, hay que reducir las incertidumbres y uno de las causas de las incertidumbres es la Ley del Trabajo.", argumentó.La actual normativa laboraly da incentivos fiscales a las que firmen contratos fijos con peores condiciones. El objetivo del entonces primer ministro, el socialdemócrata, era reducir el el desempleo y la precariedad, principalmente la juvenil. El paro, sin embargo, ha subido y la mayoría de los empleos creados han sido con, situando la tasa en el 11,2% de la población activa en abril.El actual Ejecutivo de Italia, liderado por el independiente, fue finalmente conformado el pasado 1 de junio gracias a los apoyos del, que obtuvieron respectivamente la primera y segunda posición en las elecciones generales. Mediante una campaña antieuropeísta y xenofóbica liderada por la extrema derecha, el país cerró así una grave crisis política a la espera de que el Parlamento dé luz verde a la nueva lista, algo que se da por garantizado ya que las dos formaciones cuentan con unaEl Gobierno amarillo-verde, como se le conoce en Italia por los colores que identifican a las dos formaciones que lo componen, ve la luz después de que el jueves Di Maio y Salvini superaran el principal obstáculo: la designación del euroescéptico. Savona fue vetado por el Presidente de la Repúblicael pasado fin de semana aunque, finalmente, el economista contrario al euro ocupará la cartera depara la lista de