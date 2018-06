El recrudecimiento de la violencia en Gaza causa problemas psicológicos al 95% de los niños

Resistencia

Sin recursos

Estudiantes heridos en Gaza hacen sus exámenes en el mismo hospital. pic.twitter.com/HEezTSbM0o — Raquel Martí (@Raquel_Marti_) 1 de junio de 2018

El 95 por ciento de los niños de la Franja de Gaza han confesado tener, un cuadro que, para la ONG Save The Children, demuestra los daños psicológicos de la escalada de violencia en la Franja de Gaza, donde al menospor las fuerzas israelíes desde finales de marzo.La ONG ha elaborado un informe a partir de entrevistas a 150 menores y otros tantos cuidadores y ha advertido de que el recrudecimiento de la violencia no ha hecho sino empeorar un contexto ya de por sí límite.antes de las últimas protestas, mientras que"Tengo muchas pesadillas horribles y una sensación constante de miedo a ser blanco de una bomba o un bombardeo, de ser herida o de que me maten", explica Samar, una niña de 15 años de Gaza que ha vivido tres guerras.citada por el 78 por ciento de los entrevistados.Samar, que asistió a la Marcha del Retorno , explica que se puso "muy triste" cuando vio a los heridos y confiesa una"Lloré viendo que niños inocentes que no estaban cometiendo ningún delito eran heridos y lloré cuando vi niños muertos", afirma.Más del 96 por ciento de los cuidadores reconocen en sus hijos o nietos síntomas propios del malestar psicológico y seis de cada diez manifiesta que la situación está pasando factura, según el estudio publicado este lunes por Save The Children.Los niños se sientenante la posibilidad de que les caiga una bomba encima, pero también muestran signos de resistencia. Save The Children ha destacado que más del 80 por ciento señala que puede hablar con sus familiares y amigos sobre sus problemas y el 90 por ciento se siente apoyado por sus padres.La consejera de salud mental para la ONG en Oriente Próximo, Marcia Brophy, ha explicado que "gran parte de la seguridad de los niños está relacionada con la sensación de estabilidad que sus familias pueden ofrecer", como lo demuestra el hecho de que más dellejos de sus padres"."Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto a miles de niños sufrir por la lesión o la muerte de un padre, madre o pariente", ha añadido, al aludir a una posibilidad que puede "empujar a los" y hacer temblar "los frágiles mecanismos de supervivencia". "Les coloca en una posición de alto riesgo de estrés tóxico, la forma más peligrosa de respuesta al estrés causada por una exposición fuerte o prolongada a la adversidad", ha agregado.Brophy ha señalado que aún "esque la violencia reciente ha tenido en los niños", pero ha apuntado que "una generación entera de niños en Gaza está al borde del precipicio, donde un golpe más podría tener devastadoras consecuencias para toda la vida".La Franja de Gaza vive sometida desde hace más de una década al bloqueo israelí y, a la, se ha sumado unaLos niños a menudo se sienten "enfadados" cuando cortan la electricidad o manifiestan sentirse ansiosos, solos y que "no hay nadie con ellos" durante la noche.Casi nueve de cada diez cuidadores confiesan que el bloqueo ha tenido unLa escasez generalizada de electricidad está considerado el factor negativo más relevante, toda vez que afecta al 60 por ciento de los menores de edad."Muchos niños en Gaza no han vivido nada más que elSu estrés y ansiedad se agravan con cada día que continúan viviendo en esta situación de incertidumbre", ha lamentado la directora de Save The Children para el territorio palestino ocupado, Jennifer Moorehead.En este sentido, ha advertido de que "están tratando de recuperarse en una situación extremadamente desafiante dondepara tratar adecuadamente a los niños, donde no hay electricidad la mayor parte del día y donde cada vez más ven a sus padres luchando para llegar a fin de mes"."Los niños de Gaza son fuertes, pero deben recibir urgentemente más apoyo para superar sus experiencias traumáticas", ha subrayado Moorehead, en unpara que se pueda aumentar el apoyo psicosocial. "Solo dando este paso inmediato, así como centrándose en terminar el bloqueo y encontrar una solución duradera y justa, los niños tendrán un futuro más esperanzador", ha remachado.