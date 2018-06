Unos 30.000 policías afganos llevan desde marzo sin recibir sus sueldos, según el 'NYT'

Hasta 30.000 policías afganos llevan desde marzo sin recibir su sueldo por el temor de laa que ese dinero acabe en manos de altos mandos policiales corruptos, según ha informado el diario The New York Times. La decisión de no entregar los sueldos a los policías ha sido adoptada porlas fuerzas de la OTAN como una forma dea los más altos mandos de la Policía afgana por no tener una contabilización clara del número de agentes que siguen trabajando para el cuerpo y cuántos se han convertido en lo que se define como "soldados fantasma" porque abandonan las filas de la Policía.Responsables de la coalición de la OTAN en Afganistán, que es quien asume la mayor parte del gasto de los salarios de las fuerzas de seguridad afganas –unos–, confían en que la retención de los sueldos lleve a los mandos del cuerpo a completar un recuento de todos los agentes y soldados que tienen en el país centroasiático. Sus identidades están siendo sometidas a un proceso de registro mediante datos biométricos.Sin embargo, la decisión de quedarse con los salarios de los agentes supone unpara el grueso de los policías que trabajan en zonas de conflicto, en puestos remotos expuestos a los ataques de los talibán y que cumplen con sus cometidos por un salario de unos(unos 170 euros al mes). El año 2017 se cerró con una media al día de un policía o militar muerto de cada 28.Durante años, los países donantes se han visto frustrados en Afganistán por el impacto de los llamados "soldados fantasma", los soldados y policías que algunos generales dicen que tienen en sus filas cuando realmente no están en servicio para poder quedarse con sus sueldos.En 2017, la coalición liderada por la OTAN retuvo los salarios depara obligar a los generales a hacer un. Desde entonces, el Ejército ha mejorado en la contabilización de su plantilla.En el caso de la Policía, la percepción es que se trata de un cuerpo en el que. El problema existente en el Ministerio del Interior se reveló de nuevo cuando dos amplias unidades de la Policía se integraron en el Ejército y se comprobó que no tenían los miles de efectivos que decían tener en sus filas, según dos responsables consultados por el diario The New York Times.El director de Presupuestos y Finanzas del Ministerio del Interior afgano, Mohammed Saber Sarwary, ha confirmado que los países donantes hanel pago de los salarios para unosOtro responsable gubernamental ha confirmado la cifra de agentes sin sueldo."Hablamos con ellos una y otra vez para que nos dieran acceso al sistema para procesar los salarios de 30.000 policías que están luchando en el frente pero no nos han escuchado", ha asegurado Sarwary.Los países donantes envían el dinero para los salarios de la policía. Sarwary ha dicho que la retención de los salarios es especialmente dura porque ahora se está celebrando el mes del ayuno musulmán, el Ramadán.