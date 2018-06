Medida "contra el tráfico de personas"

Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 de xuño de 2018

El ministro del Interior de Italia,, impedirá la entrada en los puertos del país al barco de salvamento, que ahora mismo transporta más de–entre ellos 123 menores, once niños y siete mujeres embarazadas– rescatados de las aguas del Mediterráneo, según una nota oficial recogida por Europa Press.Salvini, informa La Repubblica , avisó a la tripulación del barco que dejen a la gente en los, por donde pasará en las próximas horas. Si la isla no les acepta, el Aquarius –co-gestionado por– no encontrará tierra en los puertos de Italia.Así se lo ha hecho saber Salvini a las autoridades de Malta a través de una nota interna. "Usted es el puerto más seguro y Roma no ofrecerá lugares alternativos", según la misiva, que resume una decisión tomada por Salvini junto al ministro de Infraestructura,y que continúa con la estela de políticas antimigratorias del recién formado gobierno italiano.La respuesta de Malta no parece positiva. "El Gobierno de Malta no es laresponsable del caso" del buque Aquarius, según informó un portavoz del Gobierno de La Valletta citado por el diario Malta Today "El rescate de más de, ahora a bordo del Aquarius, ocurrió en el área de alcance de Libia y ha sido coordinado por el, así que Malta no es la autoridad que ejerce jurisdicción sobre el caso", aseveró el portavoz. El barco opera tradicionalmente en las costas del"Francia estáen la frontera, España defiende con armas su frontera, Malta no acepta a nadie. Desde hoy, Italia también va a empezar a decir 'no' al, y 'no' a la inmigración ilegal", escribió el ultraderechista en Facebook.Así lo ha mencionado Salvini también en Twitter para argumentar su postura: "Mi objetivo es el de garantizar unaa los jóvenes de África y a los niños de Italia", escribió antes de emplear la etiqueta "".