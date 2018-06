El Papa afirma que el aborto es lo mismo que hacían los nazis pero "con guante blanco"

Publicada el 16/06/2018 a las 16:26 Actualizada el 16/06/2018 a las 17:04

El Papa ha denunciado este sábado que el aborto esen un discurso improvisado ante el, una organización de la que forman parte 25 asociaciones italianas "pro vida"."El siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían lospara cuidar la pureza de la raza.", ha defendido el pontífice en el Vaticano., es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa: la primera oferta es ''. El homicidio de los chicos.", ha continuado Francisco.En su discurso también ha pedido a los gobiernos que favorezcan la natalidad y ha asegurado que tener hijos es laque puede hacer un país. "No os canséis de ayudar al crecimiento de la natalidad en Italia, sensibilizando a las instituciones y la opinión pública sobre la importancia de dar la vida aal don de los hijos", ha considerado."El nacimiento de hijos constituye la más grande inversión para un país y es la", ha agregado.Por otro lado, ha definido el aborto como "" al compararlo con lo que hacían los espartanos con los. Y ha manifestado: "Cuando de chico la maestra nos enseñaba lo que hacían los espartanos cuando nacía un niño con malformaciones: lo llevaban al monte y lopara cuidar la pureza de la raza.. Una atrocidad".Así, ha criticado "las" por las que se guía el mundo frente al "amor de Jesús por los niños" que declara lo "sagrado e indisoluble" del puesto que ocupa la familia en el proyecto de Dios. Y ha añadido: "No es raro que pierda el sentido de la belleza y de los lazos estables, del compromiso hacia las personas, del, de la asunción de responsabilidad a favor del otro, de la gratuidad y del"."Por este motivo es difícil comprender el, y se termina con concebirla según las mismas lógicas que privilegian al individuo en lugar de las relaciones y el bien común", ha sentenciado.Finalmente, ha reclamado a las instituciones civiles que favorezcan y hagan crecer "que se ocupen de la educación de los hijos y se hagan cargo de las situaciones de debilidad".