Benetton vuelve a recurrir a la polémica con una campaña en la que usa imágenes de los migrantes del 'Aquarius'

Publicada el 20/06/2018 a las 11:47 Actualizada el 20/06/2018 a las 12:12

Photo by Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE pic.twitter.com/vvPxqmLtDq — Benetton (@benetton) June 18, 2018

Photo by Orietta Scardino / ANSA pic.twitter.com/guFAq0976l — Benetton (@benetton) June 17, 2018

DICHIARAZIONE sull'uso delle immagini di SOS MEDITERRANEE pic.twitter.com/OdYnrnZ31l — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 19 de junio de 2018

Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de junio de 2018

El grupo de moda italiano Benetton ha provocado una ola de indignación con unaen la que usa imágenes de los migrantes del Aquarius. En las fotos, que han sido publicadas por la marca en Twitter , puede verse algunos de los rescatados del mar con chalecos naranjas con el logo de de United Colours of Bennetton.Las reacciones ante este gesto han sido inmediatas. Por un lado, la ONG SOS Mediterráneo, que ha gestionado la crisis de este barco desde el principio, hay ha dejado claro que en ningún momento han dado permiso para"Han sido cedidas", ha especificado en un comunicado publicado también a través de las redes sociales.(...). La tragedia humana en el Mediterráneo no debe ser utilizada jamás con fines comerciales", han agregado.Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, principal artífice del cierre de los puertos del país transalpino al Aquarius ha criticado la campaña. "¿Solo a mí me parece esto inmundo?", se ha preguntado Salvini en su cuenta de Twitter.El grupo Benetton, que, ha hecho de la provocación su imagen de marca con campañas como la que en 2011 mostraba ao antes, en los 90, las polémicas fotografías como aquella en la que se veía a un