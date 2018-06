Más de 120.000 mujeres buscan ponerse al volante por primera vez en Arabia Saudí

Publicada el 25/06/2018 a las 17:09 Actualizada el 25/06/2018 a las 19:17

Más dese han inscrito para obtener el carné de conducir por primera vez, después de que el Gobierno retirara el domingo la prohibición de conducción a las mujeres.Así lo ha informado el portavoz del Ministerio del Interior,, que también ha destacado que se han abierto seis autoescuelas en cinco ciudades del país. No obstante, todavía quedan seis provincias en Arabia Saudí que no cuentan con estos centros.Las autoridades han confirmado además que un total de 40 agentes de tráfico asumirán las tareas en las próximas semanas para controlar que las nuevas conductoras cumplen con las normas."Pedimos a todos que no violen las regulaciones de tráfico y el derecho de los demás", ha dicho al Turki, según ha informado la cadena de televisión saudí Al Arabiya.Las primeras mujeres en ponerse al volante en el país han sido las que pudieron convalidar sus permisos de conducir extranjeros y recibir las identificaciones locales, según 'Saudi Gazette'.Hasta la fecha, Arabia Saudí era el único país que prohibía conducir a las mujeres. El cambio se hizo realidad gracias al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán , quien promueve en el reino la nueva iniciativa de las autoridades denominadaEl programa prevé, entre otras medidas, cambiar el estatus social de mujer en el país, que cuenta con una de las legislaciones más restrictivas para las mujeres.Buena parte de la predominantemente joven población del reino apoya las reformas, pero muchos saudíes están preocupados por que los cambios se están produciendo demasiado rápido y temen que puedan provocar una respuesta negativa por parte de los religiosos conservadores, otrora considerados dominantes.La apertura social también se ha visto acompañada de un represión contra la disidencia , incluido el arresto en el último mes de más de una decena de activistas que anteriormente habían hecho campaña por el derecho a conducir de las mujeres.El secretario general de Naciones Unidas,, expresó el domingo su deseo de que la medida "genere nuevas oportunidades para las mujeres" en el país y aplaudió a las mujeres saudíes "por sus esfuerzos para lograr este importante hito legal".Asimismo, destacó que la medida "debería contribuir a la movilidad económica y social de la mujer y al desarrollo del país", al tiempo que abogó por una mejora de la situación de mujeres y niñas en el país para acercarse a la igualdad con los hombres.