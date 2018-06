Estados Unidos se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo para las mujeres

Publicada el 26/06/2018 a las 09:52 Actualizada el 26/06/2018 a las 10:28

Otros países peligrosos para las mujeres

Estados Unidos es el único país occidental entre los diez países más peligrosos del mundo para las mujeres, según un estudio de la Fundación Thompson Reuters publicado este martes, que está eEn la encuesta participaron alrededor de 550 expertas y expertos en cuestiones de mujeres a los que se les preguntó cuáles de losconsideran más peligrosos en diversas cuestiones.Estados Unidos ocupa el décimo puesto en el plano general, pero se encuentra en tercer lugar junto con Siria en relación alde la violencia sexual, el acoso y el chantaje sexual. En cuanto a la violencia no sexual como el, el país norteamericano se encuentra en sexta posición.Expertas, defensoras y supervivientes han señalado que laestá vinculado al movimiento #Metoo."Puedo entender por qué las personas nos perciben comoporque lo somos", afirma Abby Honold , una superviviente de agresión sexual y activista en Minneapolis.Honold promueve una legislación ante el Congreso de Estados Unidos que mejoraría las capacidades de la Policía a la hora de"Tratamos dey también seguro, pero hay mucha gente en nuestro país que no se siente segura y las víctimas de agresiones sexuales y violencia de género se encuentran en ese grupo", asevera.El movimiento # Metoo contra el acoso sexual se hizo viral en octubre de 2017 después de que el productor de Hollywood Harvey Weinstein fue acusado de abuso sexual porCientos de mujeres ahora han acusado públicamente a hombres de negocios, altos cargos del Gobierno y de la industria del entretenimiento por abuso sexual. Miles se han unido al movimiento #Metoo para compartir sus historias en todo el mundo.India, que se encuentra en primer lugar, presenta unos niveles de violencia contra la mujer muy altos a pesar de la polémica levantada hace cinco por la violación y el asesinato de una estudiante en un autobús de Delhi. En segundo lugar se encuentraen cuanto al acceso a la atención médica, el acceso a recursos económicos para las mujeres y la violencia no sexual —que incluye la violencia relacionada con los conflictos y el abuso doméstico—,En el estudio también se encuentran otros países como