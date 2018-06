Una camioneta incendiaria ataca la sede del diario holandés 'De Telegraaf'

Publicada el 26/06/2018 a las 18:20 Actualizada el 26/06/2018 a las 19:34

Pijper Media (o.a. Nieuwe Revu, Panorama) krijgt camera's en politietoezicht voor de deur, net als o.a. Telegraaf, Parool en AT5. Wat een wereld. https://t.co/wAETbLYPgi — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) 26 de junio de 2018

Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. Nieuwe Revu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk.



Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media. pic.twitter.com/k8c2F7RYyV — Jonathan Ursem (@RevuJonathan) 22 de junio de 2018

Una furgoneta se ha estrellado contra la sede del diario holandésesta madrugada en Ámsterdam. El ataque ha sido registrado por las cámaras de vigilancia que muestran a un sujeto embistiendo hasta en dos ocasiones la fachada del edificio con el vehículo, para luego prenderle fuego.Tanto el periódico como la policía del país consideran que ha sido una agresión deliberada . "Todo indica que había una intención y, en mi opinión, se trata de un ataque. No nos dejaremos intimidar”, ha dicho el redactor jefe del Telegraaf, Paul Jansen.Aunque no se han producido heridos, este ataque contra el diario más importante de los Países Bajos ha causado conmoción. El primer ministro neerlandés,, ha calificado el hecho como "una bofetada en la cara de la libertad de prensa".El autor del ataque -que huyó en otro vehículo que le esperaba en la calle- no ha sido identificado hasta ahora. "No se excluye ningún escenario en la investigación, pero uno de los escenarios es que los incidentes están relacionados con publicaciones recientes sobre el crimen organizado" han declarado las autoridades.Es también el segundo ataque contra medios de comunicación en Países Bajos esta semana. El pasado jueves, el edificio de la empresa Pijper Media recibió el impacto de un misil antitanques. El atacante fue luego arrestado e identificado como miembro de una banda de motoristas.