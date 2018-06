Qué proponen los líderes europeos frente a la llegada de migrantes

Publicada el 28/06/2018 a las 19:20 Actualizada el 28/06/2018 a las 20:33

"La alternativa es el cierre de fronteras"

Soluciones bilaterales

"La prioridad es la protección de fronteras"

1.000 millones para el Fondo Fiduciario para África

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han coincidido este jueves en señalar la necesidad de encontrar nuevos acuerdos migratorios entre el bloque comunitario y terceros países, como los del norte de África, pero también entre sus los propios miembros europeos. El objetivo: frenar la llegada de migrantes a Europa.Así, en el primer día de cumbre europea en Bruselas los líderes de la UE han dejado de lado sus conversaciones sobre la reforma del sistema común de asilo y el polémico reparto de refugiados, cuestiones sobre las que existen una profunda división, para centrar el debate migratorio en elpara luchar contra la inmigración ilegal. No obstante, no se ha alcanzado un documento con conclusiones debido al bloqueo de Italia.La canciller alemana, Angela Merkel , ha pedido este viernes diálogo con otros países, como los del norte de África, para estudiar la posibilidad de crear "" de migrantes en esa región, y ha vuelto a defender el acuerdo migratorio UE-Turquía como ejemplo para otros acuerdos futuros entre el bloque comunitario y terceros países.El presidente francés, Emmanuel Macron , ha defendido la necesidad de que los países de la UE cooperen entre ellos en materia migratoria "bajo los acuerdos existentes" aunque ha insistido en la necesidad de "modernizarlos", a la vez que ha remarcado que "hay trabajo por hacer más allá de las fronteras de Europa", en referencia a la cooperación con terceros países.En ese sentido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha instado a los líderes europeos a apoyar su propuesta de poner en marcha "plataformas de desembarco" de migrantes fuera de la UE, en los que se decida quienes tienen derecho a asilo y quienes deben ser devueltos a sus países de origen. También ha advertido que –de lo contrario– la "alternativa" a esta "solución" es elEl nuevo primer ministro italiano , Giuseppe Conte, bloquea por el momento la adopción del documento entero de conclusiones del primer día de la cumbre en Bruselas hasta que exista un acuerdo sobre el apartado dedicado a la cuestión migratoria, según han informado fuentes del Ejecutivo italiano."Puesto que un Estado miembro reservó su posición sobre el conjunto de conclusiones, ninguna conclusión ha sido acordada por el momento", ha explicado en un comunicado el portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.Conte lanzó una advertencia a sus homólogos europeos en su llegada a la cumbre: si los líderes no transforman las "manifestaciones de solidaridad" hacia Roma en "hechos concretos", vetaría el documento conjunto de los Veintiocho sobre el futuro de la gestión migratoria."No estoy preocupado por el veto (de Italia) sino preocupado por la situación en la costa de Italia. Tenemos que mostrar solidaridad", ha afirmado al respecto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una rueda de prensa previa al comienzo de la cumbre.El presidente del Gobierno,, se ha estrenado en su primera cumbre formal de líderes de la UE . Su mensaje ha sido "combinar responsabilidad y solidaridad" para hacer frente al reto migratorio, y prestar atención al control de las fronteras. También ha incidido en la "dimensión exterior" de la política migratoria, en línea con la mayoría de sus homólogos europeos."Si no somos capaces de encontrar un acuerdo hoy sobre una solución común, será importante tener al menos soluciones bilaterales", ha asegurado el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en referencia a posiblessobre cuestiones migratorias, una posibilidad por la que apuesta Merkel para evitar la llegada de migrantes a Alemania tras haberse registrado como solicitantes de asilo en otros países de la UE.En la misma dirección ha apuntado el primer ministro de Finlandia, Juha Sipila, quien ha asegurado a su llegada a la cumbre que su país tiene "problemas prácticos (sobre movimientos secundarios de migrantes)" por lo que se encuentran "preparados para cooperar con Alemania" en este sentido.Los líderes de los países del(Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), que mantienen una 'línea dura' en política migratoria y han rechazado desde el inicio las cuotas obligatorias de reparto de refugiados en la UE, han remarcado que la principal prioridad para ellos es la "protección de las fronteras exteriores".En concreto el primer ministro eslovaco, Peter Pellegrini, ha insistido en que los países de la UE "debemos hacer esto primero (proteger las fronteras), y después de ello podemos continuar discutiendo sobre lo que está pasando dentro de la UE".El primer ministro húngaro,, ha dicho en la cumbre que "hay una invasión" (de migrantes) que debe frenarse y para eso es necesario "una mayor protección de las fronteras". "Haremos lo que la gente realmente pide: no más migrantes dentro de la UE y los que hay, enviarlos de vuelta", ha dicho.La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha pedido a los países miembros quey que cuenten con la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para la gestión de las plataformas de desembarco de los migrantes.Por ello la italiana pedirá a los países miembros que aumenten su aportación al Fondo Fiduciario para África para poder poner en marcha proyectos en los países de origen y de tránsito, ya que "trae resultados" en la reducción de los flujos migratorios y ha pedido a los países "que no entren en pánico" ya que las cifras "son manejables".Fuentes comunitarias apuntaron este jueves a que los Estados miembros pueden llegar a un acuerdo sobre la necesidad de desbloquear un nuevo tramo del fondo para cumplir con los objetivos de fomento del desarrollo económico en los países de origen y tránsito de la migración hacia Europa."No hablamos de grandes cantidades de dinero. La UE y los Estados miembro ya invierten 20.000 millones de euros con el Plan Marshall que está ahora en marcha y se necesitan 1.000 millones más para completar los proyectos previstos y que tengan un impacto en las comunidades de las que huyen los migrantes", ha explicado.