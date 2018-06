'El Trump brasileño' lidera la carrera presidencial de Brasil con Lula ausente

Publicada el 28/06/2018 a las 18:16 Actualizada el 28/06/2018 a las 18:17

El candidato del Partido Social Liberal (PSL) de Brasil,, figura como favorito para ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre en un escenario en el que el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva no puede competir por sus cargas judiciales, según un sondeo de intención de voto realizado por CNI/Ibope.Bolsonaro es un personaje polémico . Este militar brasileño de 63 años de edad se ha hecho notar desde la oposición en los últimos tiempos conque en ningún caso ha matizado ni rectificado.Ya bautizado por muchos medios como 'el Trump brasileño', Bolsonaro cuenta con casien Facebook y otros 1,2 millones en Twitter así como en Instagram. Su constante presencia en las redes sociales hace recordar el estilo del presidente estadounidense. También lo hacen sus frases impactantes como "no mereces ni que te viole", la cual Bolsonaro dedicó a la Ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario.Lula ha sido condenado a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en São Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos, en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña, que ha salpicado a toda la región.El Partido de los Trabajadores (PT) pretende que Lula sea su candidato a las próximas presidenciales y podrá serlo porque la condena todavía no es firme. Si la Justicia finalmente confirma la sentencia , los votos que haya recibidoCon Lula concurriendo a las urnas, la encuesta le coloca encon un 33 por ciento de los votos, seguido a gran distancia de Bolsonaro, mientras que la líder ecologista Marina Silva sumaría solamente un siete por ciento, según informa la revista 'Valor'.Sin el líder izquerdista –sin embargo– Bolsonaro adelanta posiciones hastay Silva ocupa el segundo puesto con un cercano 13 por ciento. El tercer lugar se lo disputarían Ciro Gomez, del Partido Democrático Laborista (PDT), y Geraldo Alckim, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con un ocho y un seis por ciento, respectivamente.Para llevar a cabo este sondeo, la Confederación Nacional de Industria e Ibope entrevistaron a 2.000 personas en 128 municipios de todo el país entre el 21 y el 24 de junio con un margen de error de dos puntos porcentuales.